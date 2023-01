Skup butelek po nowemu czyli wysyp automatów w popularnych sklepach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ustanawiającej w Polsce system kaucyjny na wybrane rodzaje opakowań na napoje, w tym opakowania szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l.

Duże sklepy będą musiały przyjmować butelki

Zgodnie z projektem system kaucyjny będzie bezparagonowy. Oznacza to, że w celu odzyskania wcześniej uiszczonej kaucji użytkownik końcowy nie będzie musiał okazywać paragonu podczas zwracania opakowania lub odpadu opakowaniowego powstałego z opakowania objętego systemem kaucyjnym.

Zaproponowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2 do odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do zwrotu kaucji.

Konsumenci będą mogli oddać opakowanie w dowolnej jednostce handlowej, która przystąpi do systemu.

Ustawa kaucyjna przekazana do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów

Sekretarz stanu, Jacek Ozdoba, poinformował w styczniu, że projekt ustawy zostanie w najbliższym czasie przekazany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Butelkomaty w Polsce. W których sklepach możemy oddać butelki?

Jak zatem do systemu kaucyjnego przygotowują się sieci handlowe? Czasu jak zwykle jest mało, więc pierwsze działania już podjęto. Najpopularniejszą inicjatywą są butelkomaty. Stawiają je: Kaufland, Żabka, Lidl, Carrefour czy PSH Lewiatan.

Biedronka na razie obserwuje. Uczestniczy w spotkaniach z POHID i EKO-PAK

Sieć Biedronka nie chciała nam zdradzić swoich planów wobec kaucji. Odpowiedziała w ten sposób:

- Z uwagą śledzimy proces legislacyjny dotyczący kwestii zarządzania odpadami opakowaniowymi także tymi typu PET, ale co do zasady nie komentujemy go. Uczestniczymy w spotkaniach w ramach Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji oraz Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, a także działamy wraz z organizacją REKOPOL powołaną, by działać na rzecz promocji recyklingu w Polsce, również po to, by być odpowiednio przygotowanymi do działania, gdy projektowane przepisy staną się obowiązującym prawem. Jednocześnie warte podkreślenia jest, że Biedronka jest jednym z członków założycieli Polskiego Paktu Plastikowego, aby wspólnie pracować nad zamknięciem obiegu plastiku w Polsce - mówi Agnieszka Koc, dyrektor działu Ochrony Środowiska w sieci Biedronka.

Carrefour testuje system kaucyjny w woj. śląskim

11 stycznia Carrefour Polska podał, że wspólnie z EKO-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań wychodząc naprzeciw planom Ministerstwa Środowiska i Klimatu dotyczącym wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego, wspólnie uruchamiają w 10 sklepach w województwie śląskim test butelkomatów, do których można oddawać butelki plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach. Za każde oddane opakowanie, sieć wypłaci klientom 15 groszy w postaci bonów, którymi od razu można zapłacić za zakupy.

Automaty PETfur w sklepach Carrefour, fot. Carrefour

Butelkomaty Carrefour i EKO-Punktu o nazwie PETfur stanęły w 8 hipermarketach Carrefour: w Sosnowcu, Rybniku, Kędzierzynie Koźlu, Jastrzębiu Zdroju, Jaworznie, Chorzowie, Gliwicach oraz Katowicach, a także 2 supermarketach: w Pszczynie i Zabrzu (ul. Chopina). Automaty przyjmują butelki oraz puszki w formie nie zgniecionej oraz takie, na których nie został uszkodzony kod kreskowy. Po zakończeniu zwrotu opakowań, maszyna wygeneruje podsumowanie oraz bon z całościową kwotą odpowiadającą liczbie zwróconych opakowań. Zebrane w butelkomatach opakowania trafią do zakładów zajmujących się profesjonalnym recyklingiem oraz po przetworzeniu, powrócą w pierwotnej formie na półki sklepowe.

Żabka zbiera opakowania w EKOmatach

Sieć Żabka również stawia w sklepach automaty. Maszyny nazywają się EKOmat. Na początku roku w Bydgoszczy sieć wystartowała z projektem o nazwie Zielona Odnowa. Akcja ma ona na celu zaangażowanie uczestników w zbieranie butelek PET i puszek metalowych po napojach. Butelki zostaną przesortowane i zmielone na granulat, który stworzy butelki do wody marki własnej "Od Nowa". Zebrane puszki zostaną natomiast poddane procesowi recyklingu.

Za przyniesione butelki i puszki klienci są wynagradzany żappsami (50 żappsów za jedną butelkę/puszkę spełniającą warunki).

EKOmat przy sklepie Żabka fot. mat.pras.

Projekt EKOmatów wystartował w 2020 r. Wtedy Żabka Polska i Żywiec Zdrój podjęły strategiczne partnerstwo i podpisały list intencyjny, w którym zadeklarowały wspólne działania na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Firmy rozpoczynają test przy użyciu EKOmatów – stworzonych specjalnie dla nich automatów umożliwiających selektywną zbiórkę opakowań po napojach z plastiku i metalu.

Butelkomaty w 12 sklepach Lidl. Kaufland ma już doświadczenie z kaucją

Na początku września 2022 r. dowiedzieliśmy się, że sieć Lidl testuje w swoich sklepach automaty do oddawania butelek PET. Wtedy butelki można było oddawać w 6 lokalizacjach. Od tego czasu ta liczba się podwoiła.Za każdą przyniesioną plastikową butelkę klient może odzyskać 5 groszy.

Obecnie butelki można oddać w następujących lokalizacjach Lidla:

1. Poznań ul. Kościelna 40, 60-857 Poznań

2. Poznań ul. Matyi 2, 61-586 Poznań (Galeria Avenida)

3. Swarzędz ul. Polna 23, 62-020 Swarzędz

4. Poznań ul. Warszawska 246A, 61-055 Poznań

5. Poznań ul. Ku Cytadeli 2, 61-719 Poznań

6. Poznań ul. Piątkowska 64, 60-651 Poznań

7. Poznań ul. Szymanowskiego 13, 60-685 Poznań

8. Poznań ul. Bobrzańska 19, 61-245 Poznań

9. Poznań ul. Abp. Dymka 212, 61-245 Poznań

10. Plewiska ul. Grunwaldzka 533/541, 62-064 Plewiska

11. Suchy Las ul. Obornicka 127, 62-002 Suchy Las

12. Skórzewo ul. Poznańska 100, 60-185 Skórzewo

Sieć Kaufland, która należy do tej samej grupy co Lidl, od lat stawia w swoich sklepach butelkomaty. Dzięki butelkomatom klienci sieci mają możliwość oddać szklane butelki zwrotne, w zamian za co otrzymują bon o wartości odpowiadającej kwocie kaucji, który mogą później zrealizować podczas zakupów w jej sklepach. Co jest istotne, aby skorzystać z butelkomatu, nie jest potrzebny paragon.

Sieci Lewiatan i Chorten też zainteresowane butelkomatami

Butelkomat sieci PSH Lewiatan, fot. mat.pras.

PSH Lewiatan już we wrześniu 2021 r. informowała o testach butelkomatów przy wybranych placówkach. - Przez trzy miesiące testowaliśmy butelkomaty w wybranych sklepach we Włocławku i muszę przyznać, że zaskoczyło nas ich pozytywne przyjęcie przez mieszkańców oraz klientów naszej sieci. Po publikacji materiałów w prasie otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących pojawienia się butelkomatów we wszystkich sklepach naszej sieci. Kontynuujemy testy w województwie mazowieckim: w Grójcu i Rembelszczyźnie. Test to dla nas możliwość przygotowania sklepów pod kątem organizacyjnym w zakresie magazynowania surowca i przekazywania do recyklera, by mógł być przetworzony i ponownie użyty do stworzenia nowych produktów. Obserwujemy powstające rozwiązania prawne na polskim rynku i w zależności od nich rozważymy dalsze inwestycje, a także wdrożenie projektu na stałe w wybranych sklepach sieci – mówił wtedy Marcin Poniatowski, Dyrektor Marketingu i Członek Zarządu Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan.

Sieć Chorten też interesują te urządzenia. W czerwcu 2021 r. podawaliśmy, że w Olsztynie w sąsiedztwie sklepu Chorten przy ul. Sobocińskiego 2 w specjalnym pawilonie mieszkańcy mogą zdać puszki i butelki, a w zamian odebrać bon, którego kwota zostanie uwzględniona przy zakupach lub donacją wesprzeć miejscowy szpital dziecięcy.

EKOMAT przed sklepem Chorten fot. mat.pras.

W ten sposób Mag Dystrybucja, olsztyńska firma zajmująca się dystrybucją napojów na terenie całej Polski zainaugurowała projekt pod nazwą „Ekomat”, który pozwoli klientom w łatwy sposób zwracać opakowania bezpośrednio do dedykowanych urządzeń. W niewielkim kontenerowym pawilonie, który został ustawiony przy sklepie Chorten na osiedlu Pieczewo, zamontowano automat ze zgniatarkami.