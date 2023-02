Śląskie nazwy produktów w sieci Kaufland. Pierwszy raz pojawiły się w Knurowie

W październiku 2022 roku sieć Kaufland wprowadziła do dwóch swoich sklepów na Śląsku tablice z nazwami produktów w języku polskim i śląskim. Jako próbne wybrane zostały markety w Katowicach (CH Silesia City Center) oraz Knurowie. Dzięki temu klienci mają możliwość zobaczenia oznaczeń, takich jak „Owoce w puszkach” czy „Ôwoce w biksach”. W styczniu 2023 roku poseł z Tarnowskich Gór, Tomasz Głogowski, oraz radny Michał Sporoń zwrócili się do sieci Kaufland z prośbą o wprowadzenie dwujęzycznych nazw produktów również do tarnogórskiego sklepu.

- Dwujęzyczne nazwy kategorii produktowych były do tej pory wprowadzone testowo w dwóch sklepach sieci Kaufland (...). Tak pozytywny i entuzjastyczny odbiór naszej inicjatywy przez konsumentów, media, a także władze lokalne to największe dla nas wyróżnienie. Z tym większą radością możemy przekazać informację, że wprowadzenie dwujęzycznych nazw kategorii będzie miało miejsce w tarnogórskim sklepie Kaufland - poinformowało biuro prasowe sieci.

Obok słów w języku polskim znajdują się również nazwy zapisane w języku śląskim, takie jak: "Jodło fertich", "nudle", "zymfty" i "miechy na hasie". Klienci są zadowoleni z tego rozwiązania w sklepie w Knurowie, gdzie po raz pierwszy wprowadzono dwujęzyczne nazwy produktów.