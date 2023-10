Słowacy dostaną "swoje Biedronki" w przyszłym roku

Biedronka na Słowacji, to już pewne

Portugalska grupa Jerónimo Martins planuje otworzyć swoje pierwsze sklepy na Słowacji pod koniec przyszłego roku, potwierdziła Ana Luisa Virginia.

Wyniki słowackiej jednostki będą raportowane oddzielnie od Biedronki, dodała i wyjaśniła, że jest zbyt wcześnie, aby podawać jakiekolwiek wytyczne dotyczące inwestycji.

„Mówimy o operacji wykonanej od podstaw, nie ujawniamy zbyt wiele” – powiedziała podczas telekonferencji z analitykami.

Po raz pierwszy o zainteresowaniu firmy tym krajem poinformowano w marcu, kiedy szef polskiego oddziału Biedronki Luis Araujo powiedział, że wielu słowackich konsumentów już przekracza granicę, aby kupować w Biedronce, a firma „uważnie przygląda się Słowacji”.

Poza Portugalią i Polską Jerónimo Martins jest obecny w Kolumbii, gdzie prowadzi sieć sklepów ARA.

Biedronka pojedzie do Rumunii?

Dyrektor finansowa nie wyklucza potencjalnej ekspansji na Rumunię – rynek, który od lat był na celowniku firmy – ale dodaje, że nie jest to priorytet.

Grupa Jeronimo Martins, właściciel m.in. sklepów Biedronka, miała w trzecim kwartale 2023 roku 202 mln euro zysku netto j.d. wobec 157 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie o 22 proc. do ok. 7.938 mln euro. EBITDA wyniosła 586 mln euro, co oznacza wzrost o 18 proc. rdr.

Po 9 miesiącach 2023 roku EBITDA grupy wzrosła o 18 proc. rdr do 1.591 mln euro przy przychodach na poziomie 22.451 mln euro (wzrost o 22,1 proc. rdr). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 558 mln euro (wzrost o 33,3 proc. rdr).