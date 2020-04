Śmieci w dobie koronawirusa czyli gdzie wyrzucić maseczki i rękawiczki?

Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie koronawirusa; fot. shutterstock

Minister Klimatu i Główny Inspektor Sanitarny przygotowali wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki,

rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu

minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnik na odpady zmieszane.

Inne są natomiast wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także

odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani

są obywatele Polski np. wracający do kraju):

- wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;

- osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;

- worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;

- po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;

- osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;

- worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;

- przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

- odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.