Śmierć pracownika sklepu. Tragedia w woj. mazowieckim

Jak informuje PIP, na terenie sklepu, podczas transportowania dostarczonego towaru – umywalek i szafek o wadze około 200 kg przy pomocy podnośnika kolumnowego – nastąpiło uszkodzenie łożyska i platforma podnośnika zatrzymała się pomiędzy parterem a magazynem zlokalizowanym na poziomie -1.

Platforma opadła na mężczyzn

Z powodu awarii dźwigu dwóch pracowników magazynu nosiło towar po schodach, a ponieważ było to zadanie uciążliwe, dlatego postanowili sami usunąć awarię. W tym celu wstawili drabinę rozstawną do szybu i przystąpili do odkręcania uszkodzonego łożyska. Podczas naprawy platforma opadła na mężczyzn. Jeden z pracowników poniósł śmierć na miejscu, drugiego z licznymi obrażeniami głowy oraz kolan przewieziono do szpitala.