Sokołów: Dystrybucja do sklepów własnych w opakowaniach zbiorczych, świeże mięso bez folii

W dostawach do sieci sklepów własnych stosowane są wyłącznie zwrotne opakowania zbiorcze, z których jedno zastępuje ok. 200 kartonów w swoim cyklu żywotności. Rozwiązanie to jest także sukcesywnie wprowadzane w dostawach do własnych centrów dystrybucji. Dzięki takim zmianom firma planuje zmniejszenie zużycia opakowań kartonowych aż o 600 tys. sztuk w skali roku.

Sokołów również ogranicza wykorzystanie folii, gdyż dostawy świeżego mięsa do znaczącej części sklepów własnych są realizowane bez opakowań foliowych. Te działania będą także rozszerzane na dostawy wybranych produktów przetworzonych i pozwolą zmniejszyć zużycie folii o ok. 4 300 kg.

Ponadto, Sokołów aktywnie przeciwdziała marnowaniu żywności, poprzez współpracę z aplikacją Too Good To Go oraz akcje edukacyjne.