Sokołów z nowym prezesem. Przychodzi z Bakomy

Nowa era w firmie Sokołów

Zmiana na stanowisku prezesa zarządu Sokołów S.A. oznacza koniec pewnej ery, ponieważ obecny prezes Bogusław Miszczuk kierował firmą przez ostatnie 22 lata. Swoją karierę w Sokołowie rozpoczął 50 lat temu jako praktykant. Dzięki ciężkiej pracy, ambicji i chęci nieustannego rozwoju, piął się po szczeblach kariery. Przeszedł kolejne stanowiska w dziale produkcji, zdobywając cenne doświadczenie i wiedzę. Następnie awansował do pionu handlu i marketingu, gdzie również osiągał sukcesy. W 2001 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Sokołów S.A.

Bogusław Miszczuk kierował firmą przez ostatnie 22 lata, fot. mat. pras.

Pod jego kierownictwem, Sokołów dynamicznie się rozwijał i umacniał swoją pozycję.

- Najbardziej jestem dumny z tego, że po 22 latach piastowania przeze mnie funkcji prezesa, firma jest prawie 10 razy większa niż w momencie, w którym ją przejmowałem – mówi Bogusław Miszczuk. - To wszystko dzięki ludziom, których potrafiłem skupić wokół siebie. Zarząd złożony z profesjonalistów otaczał się najwyższej klasy specjalistami na każdym poziomie, a praca zaangażowanej i niezawodnej załogi przyniosła takie efekty, że Sokołów stał się najsilniejszą i najbardziej rozpoznawalną marką na rynku.

W 2001 roku do Grupy Sokołów należało 5 oddziałów, natomiast obecnie dysponuje ona 8 nowoczesnymi zakładami. Nastąpił również znaczący wzrost zatrudnienia – od ok. 4,5 tysiąca osób w 2001 roku do ok. 9,5 tysiąca w roku 2023. Wartość sprzedaży w ciągu tych 22 lat wzrosła o 872%. Warto też podkreślić znaczący rozwój dystrybucji i sprzedaży detalicznej – od 6 centrów dystrybucji i 18 sklepów w 2001 roku, do 39 centrów dystrybucji i 300 sklepów w 2023 roku. W ten sposób Sokołów stał się liderem w Polsce pod względem dystrybucji i sprzedaży detalicznej.

Przemysław Gostkiewicz nowym prezesem firmy Sokołów

W związku z przejściem Bogusława Miszczuka na emeryturę, międzynarodowa agencja rekrutacyjna przeprowadziła konkurs na stanowisko prezesa firmy Sokołów. W jego wyniku, decyzją zarządu Grupy Danish Crown, do której firma Sokołów należy, nowym prezesem zarządu Sokołów S.A. został mianowany Przemysław Gostkiewicz.

Na początku kariery Przemysław Gostkiewicz pracował dla firmy P&G. Następnie piastował różne stanowiska wysokiego szczebla w globalnych korporacjach, takich jak Danone i SC Johnson. W 2022 roku został wybrany na stanowisko CEO w firmie Bakoma.

Co wiemy o firmie Sokołów S.A.

”SOKOŁÓW” S.A. to jeden z największych producentów mięsa w Centralno-Wschodniej Europie i jeden z liderów branży w Polsce. Od lat wyznacza standardy i jest prekursorem zmian w sektorze mięsnym. Firma zatrudnia niemal 9 500 osób. Główna siedziba spółki mieści się w Sokołowie Podlaskim. W skład spółki wchodzi 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie oraz Osiu.