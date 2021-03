Solidarność: Zakazać niedzielnego handlu alkoholem w sklepach typu "placówki pocztowe"

"Placówki pocztowe" z zakazem sprzedaży alkoholu w niedziele? To pomysł Solidarności, fot. Shutterstock

Do prezydenta Andrzeja Dudy 10 marca wpłynęło pismo od handlowej Solidarności, w którym organizacja nawołuje do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w kwestii uszczelnienia ustawy o wolnych niedzielach. Zdaniem związkowców należy znowelizować ustawę o wychowaniu w trzeźwości w taki sposób, aby placówki pocztowe nie mogły handlować alkoholem.

W piśmie do prezydenta Solidarność podkreśla, że sieci sklepów spożywczych nadużywają wyjątku w ustawie „uzupełniając lub przekształcając swoje usługi o obszar właściwy dla placówek pocztowych, zawierając umowy z operatorami pocztowymi na świadczenie usług w zakresie przyjmowania lub wydawania przesyłek pocztowych”.

„Działanie to ma charakter pozorny, który przyczynia się do otwierania placówek handlowych w niedziele i święta pod szyldem placówek pocztowych, mimo że nie realizują one tych usług, szczególnie w te dni i w pełnym zakresie. Wskutek obchodzenia powyższego przepisu pracodawcy zmuszają pracowników do pracy w niedziele i święta" - czytamy w piśmie do Andrzeja Dudy.

„Najlepszym, najbardziej pożądanym społecznie mechanizmem zmiany tej sytuacji i zapewnienia pełnej realizacji zapisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele, jej znaczenia i celowości, jest zakazanie sprzedaży alkoholu w placówkach pocztowych. Taki stan prawny miałby nie tylko znaczenie społeczne, tj. przeciwdziałanie nadmiernemu spożyciu alkoholu, ale ustanowiłby ograniczenia w zakresie korzystania z wyjątku dotyczącego możliwości otwierania placówek handlowych w niedziele i święta” – wskazują związkowcy.