Spadkobiercy walczą o wpływy w Aldi Nord

Trwa walka o władzę w Aldi Nord, fot. Shutterstock

Spadkobiercy Bertholda Albrechta mogą stracić kontrolę nad Aldi Nord i być może będą musieli spłacić dziesiątki milionów euro w przyszłości. Niemiecki sąd administracyjny wydał wyrok ws. rodzinnej fundacji - podaje Retail Detail.

Od prawie dziesięciu lat toczą się zaciekłe walki między członkami rodziny Albrechtów, dynastii stojącej za Aldi Nord. Firma jest kontrolowana przez trzy fundacje: Markus, Lukas i Jakobus. Ich celem jest inwestowanie w firmę przy jednoczesnym zapewnieniu dobrobytu przyszłym pokoleniom. Ten system działał w przypadku dwóch synów założyciela firmy, Theo Albrechta: Theo jr. i Bertholda. Ale po śmierci tego ostatniego osiem lat temu w rodzinie wybuchła walka o władzę,

Spadkobiercy Bertholda Albrechta od dawna odmawiają zasiadania w zarządzie „swojej” Fundacji Jakobusa, sprzeciwiając się tym samym jego ostatniej woli. Na krótko przed śmiercią Berthold zmienił zasady funkcjonowania fundacji, w wyniku czego władza członków rodziny została poważnie ograniczona. Wdowa po Bertholdcie, Babette, wraz z córkami podjęła decyzje, które przyniosły im dziesiątki milionów z majątku fundacji. Co więcej, rodzina zmarłego nie spełniła nawet oficjalnej prośby o powołanie rady dyrektorów zgodnie ze statutem fundacji i włączenie przedstawiciela Aldi Nord do tego organu. Orzeczenie Sądu Administracyjnego w Szlezwiku przewiduje obecnie, że Fundacja Jakobusa musi niezwłocznie zrealizować ten wniosek władz. To zwycięstwo Theo Albrechta Jr., który wniósł sprawę.

Chociaż Babette i jej otoczenie mogą nadal odwołać się od wyroku, sprawa może mieć poważne konsekwencje. Zgodnie z orzeczeniem sądu wiele milionów przywłaszczonych przez spadkobierców nie zostało legalnie pozyskanych, ponieważ zarząd nie był prawidłowo ukonstytuowany i w związku z tym nie był uprawniony do podejmowania takich decyzji. W sumie "wypłacono" około 150 mln euro za pomocą różnych konstrukcji prawnych. Nicolay Albrecht, jedyny syn Bertholda, już oskarżył swoją matkę i niektóre z sióstr o okradzenie fundacji. Sprawa nie została jeszcze rozpatrzona przez sądy.