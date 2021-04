Spar chce mieć na koniec roku 700 indeksów marki własnej

Spar rozwija markę własną, fot. spar.pl

Sieć Spar rozpoczyna kampanię „Wiosenne smaki w SPAR”, w której promuje produkty na grill, nowalijki, wyroby wege, czy produkty bez laktozy. Wiele towarów to produkty marki własnej.

W katalogu „Wiosenne smaki” znalazły się m.in. młoda kapusta, świeża sałata w wielu wersjach, różnorakie kiełbasy, mięso i przyprawy na grilla, a także napoje, nabiał, lody i ryby. Klienci znajdą też ciekawe wiosenne przepisy na lekkie, wiosenne dania – śniadania, sałatki i fit batoniki.

“Dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroki wybór produktów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach. Zachęcamy też do zakupów w segmencie marki własnej SPAR – cały czas rozwijamy ofertę, obecnie do wyboru jest ponad 300 różnych artykułów, a do końca roku planujemy wprowadzić w sumie około 700 indeksów. Widzimy wiele synergii z naszymi lokalnymi producentami, a jednym z nich jest nasza podstawowa wartość „Rodzina”. Wielu producentów to firmy rodzinne i wierzymy, że współpracując z nimi wszyscy odniesiemy sukces” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR.