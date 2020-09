Spar Group nie jest usatysfakcjonowany wynikami w Polsce

fot. shutterstock

W okresie 48 tygodni zakończonych 28 sierpnia, Spar Group zanotowała wzrost sprzedaży o 12,4 proc. do 112 mld ZAR (ok. 26 mld zł). Polska odpowiada za 1,97 mld ZAR czyli ok. 44 mln zł.

Sieć tłumaczy, że wyniki w Polsce są poniżej oczekiwań, ponieważ sprzedaż do detalistów nie osiągnęła jeszcze prognozowanego poziomu. Spar Group dodaje, że obostrzenia związane z koronawirusem w Polsce opóźniły integrację struktur sieci. Opóźnione zostało także postępowanie restukturyzacyjne.

Firma uważa, że jeszcze przed końcem 2021 r. polski oddział będzie w stanie wykazać zysk.

Przypomnijmy, że Spar w Polsce zakończył rok 2019 posiadając 153 sklepy generujące obrót w wysokości 165,83 mln euro, czyli ok. 729,6 mln zł.

W lipcu br. firma prowadziła 220 sklepów w Polsce.