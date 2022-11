SPAR ma 29 sklepów na stacjach AVIA

- Nasza pilotażowa współpraca w oparciu o 5 pierwszych sklepów SPAR na stacjach AVIA przyniosła oczekiwane efekty, dlatego zdecydowaliśmy się na rozszerzenie współpracy o kolejne lokalizacje. Sieć stacji paliw AVIA liczy już 100 obiektów w całej Polsce, w tym około 30 proc. to stacje własne, więc jest to duży potencjał do otwierania kolejnych punktów SPAR. Na bazie pilotażu wypracowaliśmy również optymalny model współpracy – obok sklepu SPAR funkcjonować będzie nasz autorski koncept gastronomiczny Eat&Go – mówił w lipcu br. Robert Nowek, dyrektor zarządzający siecią AVIA w Polsce i na Ukrainie, Grupa Unimot.

Sieć stacji AVIA, rozwijana przez Grupę Unimot, liczy 102 obiekty w całej Polsce.