Spar: Naszą przewagą jest wieloformatowość

- Pandemia nie wpłynęła na naszą długofalową strategię rozwoju na polskim rynku i nadal realizujemy nasze ambitne plany. Szansa na wzrost rynku jest ogromna, dlatego nieustannie pracujemy nad rozwojem sieci Spar w Polsce. Skupiamy się na dwóch obszarach, a mianowicie na rozwoju organicznym opartym na współpracy z naszymi obecnymi partnerami oraz nowych możliwościach biznesowych - wyjaśnia Tomasz Syller.

- Wcześniej byliśmy obecni w Polsce głównie na południu kraju. Przejęliśmy aktywa po sieci Piotr i Paweł między innymi po to, żeby zaistnieć w centrum i na północy kraju. Będziemy rozwijać sieć w całym kraju. Możemy otwierać działające z sukcesami placówki praktycznie w każdej lokalizacji. Nie będziemy prowadzić ekspansji wyłącznie w dużych miastach, skupimy się także na mniejszych miastach i wsiach. Nawet niewielkie miejscowości są w stanie przyjąć nie jeden, lecz dwa sklepy Spar. Jest to możliwe, gdyż mamy nad innymi sieciami handlowymi istotną przewagę, jaką jest możliwość prowadzenia sklepu w wielu formatach, dostosowanych do tego, aby zaspokajać różne potrzeby zakupowe konsumentów. To mogą być placówki convenience Spar Express, jak i supermakety czy Eurospar, a także sklepy alkoholowe. Dlatego jesteśmy otwarci na wszystkie możliwości - dodaje.

