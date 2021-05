SPAR: Niektóre placówki przejęte po Piotrze i Pawle zostały wytypowane do zamknięcia

Observator patologii 2021-05-06 22:20:00

Pan Tomasz co tydzień ma jakiś komentarz, którym wyjaśni szczegóły swojej niekompetencji. O jakim rozwoju on mówi ? Rozwój poprzez zwijanie ? Centra handlowe nadal będą atrakcyjne ale dla tych, którzy mają pomysł na siebie. Spar ewidentnie go nie ma. Spar jest już ponad 2 lata w "PiP" a jedyne co się dzieje to zamykanie sensownych sklepów (naturalnie za czasów Piotra i Pawła) i otwieranie jakichś popierdółek w stylu kiosków Ruchu. Ja oni takim czymś chcą osiągnąć potencjał zakupowy ? Przyjazd kolejnego z RPA pokazuje, że cierpliwość chyba się zaczyna kończyć. Setki milionów PLN utopione w tym projekcie chyba nie ma szans zwrócić się kiedykolwiek.