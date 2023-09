Spar podjął decyzję - polski biznes idzie pod młotek. A ile jest warty?

„Po rozważeniu wszystkich opcji zarząd uważa, że ​​w najlepszym interesie grupy i akcjonariuszy leży zbycie udziałów w Polsce” – napisano w oświadczeniu. „Dodatkowe informacje będą udostępniane w miarę postępu procesu”.

Spar Polska na sprzedaż

Grupa SPAR weszła do Polski w 2019 roku wraz z przejęciem biznesu po sieci Piotr i Paweł, a także uzyskaniem licencji na prowadzenie marki SPAR w naszym kraju.

Spar sp. z o.o. została zrejestrowana w lutym 2019 roku.

W okresie od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku firma sytuacja majątkowa spółki przedstawiała się następująco:

Bilans Spar Polska 2022

W roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 roku aktywa spółki obniżyły się o 11,49% (34 463,5 tysięcy złotych), z czego aktywa trwałe o 6,55%, a obrotowe o 14,29%.

Łączny spadek aktywów trwałych spółki był wynikiem:

- zwiększonych nakładów inwestycyjnych na środki trwałe oraz na wartości niematerialne i prawne (zwiększenie netto na tych pozycjach o 3 572,9 tysięcy złotych), jednocześnie

- zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych o 879,9 tysięcy złotych na skutek reklasyfikacji na krótkoterminowe aktywa finansowe oraz

- zmniejszenia o 2 582,6 tysięcy złotych aktywa z tytułu odroczonego podatku odroczonego,

- zmniejszenia o 1 841,8 tysięcy złotych innych długoterminowych rozliczeń międzyokresowych,

Firma zastrzega, że z uwagi na fakt, iż poprzedni rok obrotowy spółki SPAR Sp. z o.o. był wydłużony do 21 miesięcy i trwał od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2021 roku, a bieżący okres sprawozdawczy obejmuje 12 miesięcy od 1 października 2021 roku do 30 września 2022 roku, dane prezentowane w poniższym sprawozdaniu finansowym nie są porównywalne.

Bilans Spar Polska 2022.jpg

Przychody ze sprzedaży w bieżącym okresie sprawozdawczym wyniosły 597 828,5 tysięcy złotych i wzrosły o 8,05% od przychodów wygenerowanych w porównywalnych okresie poprzedniego roku. Wzrost przychodów był głównie spowodowany większymi obrotami do sklepów partnerskich w związku ze zwiększoną lojalnością partnerów. W strukturze przychodów dominują przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (99%) i dotyczą głównie sprzedaży towarów do sklepów detalicznych. Pozostałą cześć stanowią przychody ze sprzedaży usług.

Koszty działalności operacyjnej w roku bieżącym wyniosły 667 412,3 tysięcy złotych i wzrosły o 4,77% w porównaniu do kosztów operacyjnych poniesionych w porównywalnym okresie roku poprzedniego.

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym zakończonym 30 września 2022 wyniosło 311 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Analogicznie, w poprzednim roku zakończonym 30 września 2021 roku przeciętne zatrudnienie kształtowało się na poziomie 382 osób w przeliczeniu na pełne etaty.