Spar Polska: 153 sklepy i prawie 166 mln euro obrotów

Sieć Spar w Polsce zakończyła rok 2019 posiadając 153 sklepy generujące obrót w wysokości 165,83 mln euro, czyli ok. 729,6 mln zł. To znacznie mniej niż sieć Piotr i Paweł, która przed restrukturyzacją generowała ok. 2 mld zł rocznie.

Spar International podsumował 2019 rok. Sieć zwiększyła przychody ogółem o 4,35%, osiągając globalny obrót w wysokości 37,1 mld euro. Obecnie firma prowadzi 13,3 tys. sklepów na czterech kontynentach. W ciągu roku sieć powiększyła się o 208 placówek.

Najlepsze wyniki Spar odnotował w Austrii, gdzie odnotował przychody wyniosły 7,2 mld euro, co czyni austriacki rynek liderem już po raz dziesiąty z rzędu. W Holandii detalista osiągnął wzrost o 22,8%, spowodowany sukcesem strategii ekspansji wieloformatowej, a Spar w Hiszpanii może pochwalić się wzrostem o 8,8%. Europa Środkowo-Wschodnia zanotowała najbardziej znaczący wzrost sprzedaży. W 11 krajach był on wyższy o 6,83% i wyniósł 6,2 mld euro - czyli najwięcej w historii. Wyróżniającymi krajami były Węgry (sprzedaż w wysokości 2,09 mld euro - wzrost o ponad 10% rdr) oraz Rosja (sprzedaż 2,14 mld euro - wzrost o 7,6% rdr). Największy wzrost firma odnotował na nowych dla Spara rynkach w regionie takich jak Gruzja (+ 79%), Albania (+ 19%), Ukraina (+ 141%) i Białoruś (+ 300%).

Firma podaje, że 2019 rok był rokiem transformacji sieci w Polsce. Licencja zostałą przyznana SPAR Group of South Afryka. Ponad 60 sklepów jest obecnie przekształcanych do formatu EUROSPAR.

Sieć Spar Polska zakończyła 2019 r. ze 153 sklepami generującymi obroty w wysokości 165,83 mln euro. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.