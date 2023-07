SPAR Polska dostarczy marki własne do Izraela

SPAR i Shufersal uruchomią wspólnie operatora, który będzie pracować nad otwarciem sklepów SPAR w Izraelu, a także dostarczy produkty SPAR do sieci Shufersal. Zeev będzie zarządzać przedsięwzięciem jako dyrektor generalny.

Kluczowa rola SPAR Polska

Jednym z kluczowych, strategicznych założeń współpracy SPAR i Shufersal jest prawo do importu oraz sprzedaży w swoich sklepach około 10 000 indeksów pod marką własną SPAR. Shufersal zarządza siecią ponad 300 sklepów, co daje dominującą pozycję na bardzo dynamicznym rynku izraelskim.

- SPAR Polska odegra kluczową rolę w dostawach produktów marek własnych, zarówno dla SPAR Israel, jak i Shufersal. Z blisko 700 indeksami marek własnych, SPAR Poland będzie doskonałym partnerem dla SPAR Israel i Shufersal. Dostarczane towary obejmą szeroki zakres kategorii, od produktów suchych po mrożone. Pojawia się także możliwość opracowania dodatkowych asortymentów w oparciu o wymagania rynku w Izraelu. To nie tylko zwiększy naszą obecną ofertę, ale także stworzy dodatkowe korzyści dla naszych dostawców - mówi Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.

- Marki własne odgrywają ogromną rolę w budowaniu oferty dla konsumentów, a także kreowaniu pozytywnego postrzegania cen w wielu kategoriach. Podpisana przez nas umowa stanowi kolejny filar działań Shufersal na rzecz konsumentów, pozwalając na obniżenie kosztów standardowego utrzymania w Izraelu. Dzięki wprowadzeniu szerokiej gamy produktów o międzynarodowych standardach, po atrakcyjnych cenach zwiększamy konkurencję na rynku żywności i dóbr konsumpcyjnych – komentuje Uri Waterman, dyrektor generalny Shufersal Group.

Koncept biznesowy sieci SPAR

Sieć SPAR ma w Polsce ponad 200 placówek we współpracy z polskimi partnerami detalicznymi, niezależnymi przedsiębiorcami.

Ważnym aspektem konceptu biznesowego sieci SPAR są produkty marki własnej. W jej ofercie jest już kilkaset indeksów. Dzięki produktom SPAR klient otrzymuje szeroki wybór produktów codziennego użytku w najlepszej relacji ceny do jakości, natomiast partnerzy handlowi osiągają wysoką marżę i konkurencyjne ceny.

SPAR dba również o potrzeby klientów, którzy żyją w pośpiechu, ale jednocześnie chcą dobrze się odżywiać, dlatego wprowadził w ubiegłym roku nową markę dań gotowych i napojów Fresh to go at SPAR. Ponadto, w trosce o szczególne potrzeby klientów SPAR, oferta marki własnej została rozszerzona o linię produktów bezglutenowych, w ramach której dostępne są ciastka, biszkopty, makarony i mąki. Linia ta już zyskała uznanie konsumentów, czego wyrazem jest wyróżnienie jej w prestiżowym plebiscycie.

Sieć SPAR została także nagrodzona w plebiscycie Business Idea 2023 w kategorii „Polecany Koncept Biznesowy". Nagrodę wręczono podczas Targów Business Idea Kraków, które są co roku okazją do wymiany doświadczeń i spotkań biznesowych dla kilku tysięcy przedstawicieli biznesu.