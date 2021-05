SPAR: Polski biznes notuje prawie 27-proc. wzrost obrotów

Sklep sieci SPAR otwarty w Poznaniu, fot. materiały prasowe

Spar Group opublikowała dane o sprzedaży w okresie sześciu miesięcy, kończących się 31 marca 2021 r. Firma odnotowała wzrost obrotów o 7,5% do 64,2 mld ZAR czyli około 15,78 mld zł (59,7 mld ZAR rok wcześniej).

Grupa podaje, że polski biznes odnotował wzrost obrotów o 32,2% (26,9% w lokalnej walucie).

- Wyniki odzwierciedlają powolną poprawę lojalności detalistów rok do roku. W okresie sprawozdawczym zakończyło się postępowanie sanacyjne spółki Piotr i Paweł, którą przejęto w 2019 roku. To znaczący krok w kierunku ustabilizowania tego biznesu. Pomimo ciągłych zakłóceń spowodowanych pandemią COVID-19, biznes poczynił postępy w pierwszej połowie roku - podała Grupa.

Według stanu na koniec kwietnia br. do sieci SPAR należało w Polsce ponad 230 placówek.

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie.

- SPAR stale dokonuje przeglądu supermarketów przejętych po sieci Piotrze i Pawle. Niektóre placówki wytypowane zostały w bieżącym roku do zamknięcia, w przypadku kilku kolejnych wyniki i wskaźniki rentowności są stale analizowane - mówił niedawno Tomasz Syller, prezes zarządu Wasz Sklep SPAR komentując zamknięcia sklepów SPAR w Grona Park, Home Park Janki, Galerii Rzeszów oraz likwidację Piotra i Pawła w Starym Browarze.