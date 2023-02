Spar w Polsce: kierunek stacje benzynowe

SPAR Mini w Solnikach ma powierzchnię sprzedaży 48 m2. Natomiast sklepy SPAR Express mają po 80 m2 sali sprzedaży, są otwarte całą dobę, każdy posiada też strefę Bean Tree Cafe – oferującą gorące napoje i ciepłe dania.

Sieć SPAR szuka kolejnych lokalizacji.

- SPAR jest największą na świecie, dobrowolną organizacją handlową. Sklep każdego partnera jest niezależny i jest jego własnym biznesem. Działalność SPAR Polska polega na sprzedaży hurtowej, w ramach której dostarczamy towary i usługi naszym partnerom. Nie dostarczamy produktów z naszych magazynów do nikogo spoza systemu SPAR. Z tego powodu lojalność zakupowa ma ogromne znaczenie dla działania firmy jako całości. Wraz z asortymentem, który dostarczamy, zapewniamy również kompleksowy program promocyjny – który jest napędzany przez ulotki, billboardy, media społecznościowe i radio. Wszystko to jest dostarczane bezpłatnie naszym partnerom. Naszym partnerom zapewniamy również kompleksowe wsparcie operacyjne, kadrowe, rozwojowe i informatyczne – pomagając im w zdobyciu niezbędnej wiedzy do prowadzenia rentownych biznesów. Nasza gama produktów marek własnych marki SPAR (około 1000 do końca 2023 r.) jest opracowywana wewnętrznie i zapewnia konsumentom najwyższą jakość. Filozofia SPAR polega na tym, że "wszyscy skorzystają na zjednoczonej współpracy" i chociaż zachęcamy naszych partnerów do lojalności wobec naszego systemu, mogą dokonywać zakupów poza systemem, aby zaspokoić konkretne lokalne potrzeby. Sieć SPAR systematycznie powiększa się w całej Polsce. Jesteśmy w dużych miastach – ale także w małych miejscowościach i na wsi. Nasi partnerzy handlowi to dynamiczni, polscy przedsiębiorcy – którzy prowadzą biznesy w swoich miejscowościach, gdzie mieszkają i są szanowani. To jest największa wartość dla nas – zyski naszych partnerów” – podkreśla Wayne Hodson, prezes zarządu sieci SPAR w Polsce.