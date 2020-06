SPAR zamyka dwa przejęte sklepy. Zmiany w zarządzie Wasz Sklep SPAR

fot. Piotr i Paweł

Piotr i Paweł w HomePark Targówek w Warszawie oraz w Białymstoku przy Al.1000-lecia Państwa Polskiego zostaną zamknięte. Nie pojawią się w nich placówki z logo SPAR - dowiedział się portal dlahandlu.pl

- Oba sklepy zostaną zamknięte, ponieważ nie udało się znaleźć porozumienia z właścicielami obiektów, co nie pozwala na rentowne planowanie działalności tych placówek w przyszłości. Grupa PiP wraz z zarządcą podjęli decyzję o odstąpieniu od umowy najmu w tych lokalizacjach - poinformowało nas biuro prasowe firmy.

Jednocześnie jak ustaliliśmy Marek Stelmaszak, od czerwca 2019 roku członek zarządu Wasz Sklep SPAR, odpowiedzialny za nieruchomości i franczyzę zrezygnował z pełnienia funkcji w spółce. Biuro prasowe sieci potwierdza te informacje: Marek Stelmaszak podjął w maju br. decyzję o przejściu na wcześniejszą emeryturę. Aktualnie w zarządzie Wasz Sklep SPAR są 2 osoby i reprezentacja spółki jest również dwuosobowa: Tomasz Syller i Jakub Karbowiak. Z kolei od czerwca do rady nadzorczej spółek Grupa Piotr i Paweł w restrukturyzacji oraz Piotr i Paweł dołączył Krzysztof Jankowski.

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 217 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.