SPAR znika z Grona Park

Jak wynika ze strony SPAR w Zielonej Górze do sieci należą obecnie dwie placówki Spar Express. Do niedawna w mieście dział sklep SPAR w Grono Park, gdzie wcześniej działała placówka Piotra i Pawła.

Przychód SPAR w Polsce na koniec marca 2020 r. wyniósł 964 mln ZAR czyli ok. 250 mln zł. Strata operacyjna wyniosła ok. 70 mln złotych, a strata przed opodatkowaniem – ok. 76 mln zł. Piotr i Paweł przed restrukturyzacją generował ok. 2 mld zł rocznie. Obecnie do sieci SPAR należy ponad ok. 230 placówek. Firma ma w planach posiadanie 400 sklepów w ciągu najbliższych czterech lat.