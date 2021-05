Specjał uruchomił 10 tys. sklep franczyzowy

8 maja w Górnie na Podkarpaciu w formule Market Plus ruszył 10 000 sklep sieci franczyzowych prowadzonych przez spółki GK Specjał ( Nasz Sklep, Livio, Rabat Detal). Placówka funkcjonuje w ramach sieci Nasz Sklep pod szyldem Premium Market Plus.

Właścicielem sklepu i franczyzobiorcą są Zakłady Mięsne Smak Górno. Atutem nowej placówki będzie patronackie stoisko mięsno-wędliniarskie. Firma mięsna współpracuje ze Specjałem od 30 lat. Dalsze decyzje dotyczące ewentualnego rozwoju w ramach franczyzy sieci własnych sklepów będą podejmowane w ciągu kilku miesięcy w zależności od wyników uzyskiwanych przez uruchomioną placówkę.

Sklep w Górnie liczy około 320 mkw. sali sprzedaży i oferuje ponad 8 tysięcy produktów spożywczych oraz podstawowy asortyment produktów przemysłowych. W sklepie znalazło zatrudnienie 10 osób, zaś klienci mogą skorzystać z trzech stanowisk kasowych oraz parkingu na ponad 20 samochodów.

Sklep w Górnie jest ósmą placówką franczyzową w tym formacie, chociaż działa w nim ponad 30 sklepów własnych Specjału.

Planujemy przyłączać do naszych sieci około 1500 sklepów rocznie i wszystko wskazuje na to, że plan ten nie jest zagrożony, a wręcz przeciwnie. Formuła Market Plus będzie co prawda stanowiła niewielki procent przystępujących do sieci sklepów, bowiem tak od placówki, jak i jej właściciela wymaga się spełnienia określonych standardów jakościowych, jednak rosnąca ilość tych sklepów dowodzi, że rynek, po okresie pewnej wstrzemięźliwości, pozytywnie zareagował na naszą ofertę – ocenia Krzysztof Tokarz, prezes Specjału.

Natomiast Jan Sałata, dyrektor generalny sieci Nasz Sklep zauważa, że sieci udaje się niekiedy przyłączać miesięcznie, jak w kwietniu, nawet 100 nowych placówek handlowych. Dzięki temu w miesiącu tym sieć liczyła już 4530 sklepów.