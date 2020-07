Społem chce do Krajowej Grupy Spożywczej

fot. materiały prasowe KRS

26 czerwca Krajowa Rada Spółdzielcza wystosowała pismo do Prezesa Rady Ministrów przekazujące propozycje odnośnie udziału spółdzielczości polskiej w tworzeniu narodowego holdingu spożywczego.

- Krajowa Rada Spółdzielcza jest żywo zainteresowana rozwojem ruchu spółdzielczego, w tym jego aktywności gospodarczej (...) -Z zainteresowaniem przyjęliśmy informację przedstawicieli rządu o zamiarze utworzenia w naszym kraju państwowego holdingu spożywczego, w ramach którego działałaby również sieć sklepów spożywczych. Jak rozumiemy, ideą tego przedsięwzięcia jest działanie na rzecz obniżenia cen podstawowych artykułów spożywczych dla konsumentów, m.in. poprzez skrócenie drogi ich dystrybucji "od pola do stołu". Trudno odmówić zasadności tak postawionej tezie. Po dokonaniu wstępnej analizy rządowego projektu, proponujemy operacyjne włączenie w to przedsięwzięcie także spółdzielczości polskiej (..). W chwili obecnej czynnie działa w naszym kraju 566 rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 120 spółdzielni mleczarskich, 286 spółdzielni spożywców Społem, 294 gminne spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" - pisze w liście do premiera Mateusza Morawieckiego Mieczysław Grodzki, prezes KRS.