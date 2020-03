Społem PSS w Dębicy stawia na produkcję pieczywa

Społem PSS w Dębicy jest firmą handlowo produkcyjną, działającą w sześciu sklepach i trzech piekarniach. Mimo rosnącej konkurencji Spółdzielnia utrzymuje wysoką pozycję na rynku. Dużym atutem jest produkcja własna pieczywa, bez polepszaczy i chemicznych środków spulchniających. To ono wpływa na wizerunek Spółdzielni.

Formowanie ciasta odbywa się ręcznie i wypieka w piecach ceramicznych. Oferta podlega ciągłym modyfikacjom. Aktualnie wypiekane jest około 30 gatunków chleba i 40 pozycji pieczywa drobnego. Do sprzedaży wprowadzony został Chleb Dziadka i Chleb Babci, które odwołują się do sentymentów oraz tradycyjnych receptur. Już wkrótce wypiekany będzie pszenno-żytni Chleb Wnuczka z ziarnami oraz chleb żytni z dodatkiem świeżego czosnku. Niedługo do sklepów trafi także Chleb Bio - od ziarenka do bochenka; tutaj wszystkie surowce do produkcji jak również gotowy produkt objęte są certyfikatem.



Firma zatrudnia 92 pracowników i zrzesza 154 członków. W ostatnich latach na inwestycje i remonty wydała 3,5 mln złotych inwestując w sprzęt techniczny, wyposażenie, wystrój, klimatyzację wszystkich placówek handlowych i produkcyjnych.

W piekarni przy ul. Rzeszowskiej opalanie węglowe zostanie zamienione na gazowe. Wymienione będą też piece do wypiekania chleba i zmodernizowana zostanie kotłownia. Piekarnia zyska nowoczesną linię do produkcji chleba i krajalnico-pakowarkę. Koszt całej inwestycji to ok. 1 mln złotych, dlatego firma stara się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.