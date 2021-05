Spożywczaki próbują z outletami. Udany mariaż?

Pomysł na outlety pozwala sieciom sprzedać to, co wciąż jest dobrej jakości, ale zalega w magazynie; fot. shutterstock

Lidl zaskoczył rynek wiadomością o uruchomieniu w Polsce pierwszego sklepu typu outlet. Podobny format rozwijają Biedronka oraz Carrefour. Czy pandemia i czas zmniejszonych wydatków konsumenckich napędzą takie inwestycje?

Biedronka przetarła szlaki, Carrefour i Lidl próbują

- W połowie marca otworzyliśmy w Opolu sklep typu outlet. Jest to rozwiązanie testowe i jednocześnie pierwszy obiekt tego typu. W outlecie dostępne są artykuły przemysłowe w atrakcyjnych, niskich cenach, w tym między innymi odzież damska, męska i dziecięca, sprzęty, obuwie, akcesoria do domu i ogrodu, dekoracje, meble i wiele innych. Wszystkie artykułu są w pełni wartościowe, stanowią końcówki serii. Obejmują je takie same zasady kupna i zwrotu jak w przypadku naszych regularnych sklepów - informuje nas biuro prasowe sieci Lidl.

Dyskonter nie zdradza jednak swoich planów co do tego formatu i jakie wiąże z nim nadzieje. Ale skoro niemiecki gigant handlu detalicznego dostrzegł tutaj szansę, to znaczy, że jest to atrakcyjny sposób na wyprzedaż towaru.

Swoich sił próbuje również Carrefour. Francuski detalista postawił jednak na specjalnie wydzielone strefy w swoich hipermarketach, a nie na samodzielne placówki. W outlecie klienci znajdą ok 600 produktów z kategorii przemysłowych - w tym m.in. RTV/AGD, artykuły wyposażenia wnętrz, dekoracyjne, sportowe czy zabawki - z rabatami sięgającymi do 70 proc. i cenami zaczynającymi się od 1 zł.

Pod koniec 2020 roku tego typu strefy zaaranżowano w trzech hipermarketach. Teraz jest sześć, a do końca trzeciego kwartału ma być 21.

- Koncept Carrefour Outlet został wprowadzony jako odpowiedź na zmieniającą się sytuację rynkową i ekonomiczną oraz celem urozmaicenia naszej oferty. Jest on skierowany przede wszystkim do klientów poszukujących okazji, mocnych ofert i dobrych cen. Są to na razie sklepy testowe, a o dalszej ekspansji zdecydujemy po testach, niemniej jednak już teraz w powstałych punktach obserwujemy rosnące zainteresowanie klientów, a dotychczasowe wyniki oceniamy pozytywnie - podaje sieć.

Charakterystyczną cechą i mocną stroną strefy Carrefour Outlet jest regularnie zmieniająca się oferta. Co 2-3 tygodnie detalista udostępnia w niej nowe artykuły w atrakcyjnych cenach. Dodatkowo, z myślą o „łowcach okazji”, postanowiono przenieść dotychczasową strefę wyprzedaży i zintegrować ją ze strefą Outlet.

Własne outlety już od lat prowadzi największa w Polsce sieć dyskontów czyli Biedronka. Początkowo koncept nosił nazwę Towaroteka. Jak deklarowali przedstawiciele spółki, była ona dodatkowym sposobem na wykorzystanie powierzchni sprzedażowej i jednocześnie okazją, by zaoferować klientom ofertę wybranych produktów przemysłowych. W 2018 r. koncepcja się jednak zmieniła, a dyskonter zdecydował, że rusza z nowym formatem pod nazwą Outlet Biedronka w którym oferowane będą pełnowartościowe produkty przemysłowe pochodzące z poprzednich kolekcji.

Obecnie sieć Biedronka prowadzi 9 sklepów w tym formacie zlokalizowanych w 7 miastach. Dodatkowo detalista umożliwia klientom zakupy w Mobilnych Outletach, które odwiedzają różne miasta w kraju.

- Artykuły przemysłowe cieszą się w Biedronce dużą popularnością, dlatego od kilku lat oferujemy klientom te produkty w obniżonych cenach nie tylko w standardowych sklepach naszej sieci, ale również w stacjonarnych i mobilnych Outletach. Teraz by być jeszcze bliżej naszych klientów ponownie w trasę wypuściliśmy nasze mobilne outlety, by klienci bez konieczności odbywania długich podróży mogli nabyć ulubione artykuły non-food - mówi Karol Leszczyński, dyrektor operacyjny w sieci Biedronka.

W okresie od początku maja do końca czerwca bieżącego roku naczepy wyprzedażowe będą obecne w 18 sklepach na terenie 14 miejscowości. Każda naczepa ma powierzchnię 36 metrów kwadratowych i pomieści 15 palet towaru. By zwiększyć komfort zakupów, sieć wyposażyła przyczepy w terminale płatnicze umożliwiające płatność kartą, a także ogrzewanie i klimatyzację.

Obszar z potencjałem

Czy w związku z tym, że w obecnych trudnych czasach dwa razy oglądamy każdą złotówkę, czeka nas wysyp takich konceptów? Czy Polacy lubią takie formaty?

Zdaniem Pauliny Bauer, associate w dziale Asset Services Cushman & Wakefield, Polacy to łowcy okazji, zatem samo poszukiwanie dobrej ceny sprawia nam przyjemność. Nie wynika to wyłącznie z liczenia każdej złotówki, po prostu zakup produktu dużo taniej, niż cena wyjściowa jest bardzo satysfakcjonujący i sprawia, że bardziej cieszymy się z zakupów.

Całość w strefie premium portalspozywczy.pl