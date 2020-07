Sprawa funduszu Retail Parks Fund i oszustwa na "Quick Parks" zainteresowała posła Lewicy

fot. shutterstock

Na początku maja br. do prokuratury wpłynęło zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządzających funduszem Retail Parks Fund. Sprawą zainteresował się poseł Tomasz Trela.

Tomasz Trela, wiceprzewodniczący Koalicyjnego Klub Parlamentarnego Lewicy dopytuje prezesa Rady Ministrów o sprawę funduszu inwestycyjnego Retail Parks Fund. W poselskiej interpelacji poseł pyta przedstawiciela rządu: na jakim etapie jest obecnie prowadzone w tym zakresie śledztwo? Jakie kroki zostaną pojęte w celu zabezpieczenia majątku wyprowadzonego z funduszu?

Poseł szeroko opisuje sprawę funduszu:

"W marcu 2014 roku Marek Falenta wraz z Jarosławem Fijałkowskim założył spółkę Real2B, która miała zarabiać poprzez inwestowanie w nieruchomości. Głównym celem założonego przedsiębiorstwa była budowa niewielkich parków handlowych pod nazwą Quick Parks, które miały powstawać w mniejszych miejscowościach i stanowić jedyny taki obiekt w okolicy. Plan zakładał budowę 50 takich kompleksów w całej Polsce. Kilka miesięcy później, projekt wchodzi w fazę realizacji, która zakłada powstanie wielkiego funduszu inwestycyjnego. Zostaje on utworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działające wówczas pod firmą Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA i otrzymuje nazwę „Retail Parks Fund”. Nadzór nad nim, zgodnie z ustaleniami towarzystwa, przejmuje firma Property2B, należąca do Dobromira Fijałkowskiego, czyli ojca Jarosława Fijałkowskiego – jednego z założycieli firmy Real2B, która z kolei ma odpowiadać za projekty deweloperskie. Dzięki przekonującym prezentacjom dla potencjalnych klientów, w fundusz decyduje się zainwestować około 1100 osób, które łącznie ulokowały w nim koło 210 mln złotych.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku towarzystwo, na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, utraciło zezwolenia na wykonywanie działalności, która polegała przede wszystkim na tworzeniu i zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Jak podaje Puls Biznesu, który wnikliwie przeanalizował sprawę, po przejęciu zarządzania funduszem przez Ipopema TFI w listopadzie 2019 roku, firma zdecydowała się przeprowadzić analizę stanu prawnego i faktycznego funduszu, polegającą na weryfikacji stanu jego aktywów. Stwierdzono, że w funduszu dochodziło do licznych nieprawidłowości, które polegały głównie na wyprowadzaniu pieniędzy do spółek powiązanych z właścicielami oraz osobami zarządzającymi funduszem. W piśmie skierowanym do mnie przez jednego z uczestników Retail Parks Fund, wylicza on, że osoby odpowiedzialne za działalność funduszu mogły „dopuścić się m.in. przestępstwa, oszustwa na szkodę funduszu oraz uczestników funduszu, czy prania pieniędzy poprzez skomplikowaną strukturę spółek oraz transakcji mających na celu ostateczne wyprowadzenie środków pozyskanych od uczestników funduszu, przez ukrycie ich pochodzenia i stworzenie pozorów legalności dokonywanych transakcji.” Jak twierdzi uczestnik „wszystko to odbyło się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i banku depozytariusza – Raiffeisen Bank Polska SA (obecnie w wyniku przejęcia tego banku, depozytariuszem mającym pilnować majątku naszego funduszu jest BNP Paribas Bank Polska SA)”. Efektem wykonanego audytu i jego wyników było złożenie na początku maja br. do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządzających funduszem byłych menedżerów, które zdaniem poszkodowanych jest nieadekwatne do skali problemów, z którymi boryka się fundusz."