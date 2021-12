Sprzedaż Metro w Europie Wschodniej wzrosła o 4,5 proc.

Metro wraca do gry

Łączna sprzedaż Grupy spadła o 3 proc., do 24,8 mld euro w roku finansowym 2020/21, co jest o wiele lepszym wynikiem niż oczekiwano po słabej pierwszej połowie tego okresu (spadek sprzedaży o prawie 12 proc.). Sprzedaż spadła na wszystkich głównych rynkach grupy (Niemcy, Europa Zachodnia, Rosja, Europa Wschodnia i Azja) po przeliczeniu na euro, ale było to spowodowane negatywnymi efektami kursowymi: w walutach lokalnych obroty wzrosły o 3 proc. w Rosji, 4,5 proc. w Europie Wschodniej i o 3 proc. w Azji.

Skorygowana EBITDA wzrosła w Niemczech (+23 mln euro), podczas gdy spadła w Rosji (-27 mln). Globalnie EBITDA nieznacznie wzrosła - z 1,16 mld do 1,17 mld euro. Wzrost ten nastąpił pomimo ogromnego wzrostu kosztów transformacji firmy (do 65 mln euro), związanej z wycofaniem się z Japonii i Myanmaru.

Metro ma powody do optymizmu

- W minionym roku finansowym METRO dowiodło swojej odporności i pokazało potencjał wzrostu - powiedział dyrektor generalny Steffen Greubel. Jako powody swojego optymizmu wskazuje na silny wzrost klientów HoReCa i sprzedaży internetowej.

Mocna druga połowa pozwala prognozować silny wzrost w roku obrotowym 2021/22, w którym sprzedaż powinna wzrosnąć o 3 do 7 proc. Wzrost w Europie Zachodniej (bez Niemiec) powinien być jeszcze silniejszy, ale wzrost na rodzimym rynku Metro może zostać zahamowany, ponieważ firma planuje ograniczyć tam sprzedaż tytoniu.