Sprzedaż owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach będzie zakazana?

Z treści interpelacji możemy się domyślać, że za takimi rozwiązaniami opowiadają się: Agnieszka Pomaska, Krzysztof Piątkowski, Marta Wcisło, Piotr Borys, Konrad Frysztak, Krzysztof Gadowski, Aleksandra Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Agnieszka Hanajczyk, Klaudia Jachira, Michał Jaros, Michał Krawczyk, Robert Kropiwnicki, Henryka Krzywonos-Strycharska, Artur Łącki, Małgorzata Niemczyk, Paweł Olszewski, Katarzyna Osos, Monika Rosa, Marek Rząsa, Franciszek Sterczewski, Adam Szłapka, Cezary Tomczyk, Jarosław Urbaniak, Monika Wielichowska.

Posłowie piszą: " (...) według hiszpańskich mediów sprzedaż owoców i warzyw w plastikowych opakowaniach zostanie w Hiszpanii zakazana. Zakaz będzie obowiązywał w przedsiębiorstwach detalicznych (zarówno w sklepach osiedlowych, jak i supermarketach) od 2023 r. Jest to jeden ze środków przewidzianych w dekrecie królewskim w sprawie opakowań i odpadów, który rząd hiszpański obecnie finalizuje.

Zakaz pakowania w przypadku owoców i warzyw będzie dotyczył partii o wadze poniżej półtora kilograma. Jest to zakaz podobny do tego zawartego we francuskiej ustawie antyodpadowej, która wejdzie w życie w tym kraju w 2022 roku. Jak można przeczytać w tamtejszych mediach, oba te kraje dążą do „najskuteczniejszej walki z nadużywaniem opakowań”, ostrzegając jednocześnie, że „zanieczyszczenie plastikiem już przekroczyło wszelkie granice”.

Grupa posłów pyta:

- Czy ministerstwo prowadzi prace nad regulacjami prawnymi prowadzącymi do ograniczenia użycia plastiku w handlu, ze szczególnym uwzględnieniem pakowania w plastik owoców i warzyw?

- Jeśli tak, to na jakim etapie znajdują się ww. prace? Jeśli nie, dlaczego ww. prace nie są prowadzone?

- Czy ministerstwo dostrzega problem nadużywania plastiku w codziennym życiu Polaków oraz wywołane przez to negatywne skutki dla zdrowia obywateli?

- Jakie działania dotychczas podejmowało ministerstwo w tej kwestii?

Interpelacja zostałą zgłoszona pod koniec września. Czekamy na odpowiedź ministerstwa.