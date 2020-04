Sprzedaż Tesco w Polsce: 7,1 mld zł w roku 2019/20

Fot. Shutterstock

W roku obrotowym 2019/20, zakończonym 29 lutego, Tesco osiągnęło w Polsce 1,5 mld funtów sprzedaży. Sprzedaż liczona w złotówkach wyniosła 7,1 mld – poinformowała spółka w raporcie. Na koniec tego okresu pod szyldem Tesco funkcjonowało w Polsce 329 sklepów, po tym, jak w ciągu roku zamknięto 24 placówki. Powierzchnia sprzedaży wyniosła 527 tys. mkw. i zmniejszyła się o niemal 200 tys. mkw.

Spółka podała, że w kolejnym roku obrotowym zamierza zmniejszyć w Polsce powierzchnię sprzedaży o ponad 105 tys. metrów kw. W efekcie, na koniec roku 2020/21 w Polsce ma funkcjonować sieć sklepów o łącznej powierzchni ok.422 tys. metrów kw.

Na rynek polski przypadała większość zamknięć i redukcji powierzchni handlowej, przeprowadzonej w Europie Środkowo-Wschodniej. W sumie, w naszym regionie w roku 2019/20 Tesco zamknęło 28 sklepów, co oznaczało redukcję powierzchni o około 227 tys. mkw.

Sprzedaż w całej grupie Tesco wyniosła 56,5 mld funtów, co oznacza spadek o około 1 proc. licząc według stałych kursów walut. Spadek sprzedaży w Europie Środkowo-Wschodniej wyniósł 10,1 proc., a sprzedaż w tym regionie wyniosła 5,3 mld funtów. Zysk operacyjny całej Grupy Tesco wyniósł 2,96 mld funtów i wzrósł o 4,6 proc. W Europie Środkowo-Wschodniej było to natomiast 156 mln funtów, po wzroście o 2,8 proc.

Tesco przyznaje, że COVID-19 ma znaczący wpływ na działalność firmy. Grupa ponosi znaczne dodatkowe koszty, szczególnie w zakresie wynagrodzeń, ponieważ rekrutuje dodatkowych współpracowników, aby zaspokoić popyt i pokryć koszty pracy osób nieobecnych, a otrzymujących wynagrodzenie. Jak podaje firma, w ciągu ostatnich dwóch tygodni w Wielkiej Brytanii zatrudniono 45 tys. nowych pracowników.

- Chociaż pełnego wpływu kryzysu na rok 2020/21 nie da się przewidzieć z dużym stopniem pewności, rozważaliśmy szereg scenariuszy, aby przygotować się na potencjalne wyniki z naszej przyszłej działalności. W zależności od scenariusza, szacowany wpływ kryzysu na nasze koszty wynosi od ok. (650) mln GBP do ok. (925) mln GBP, w tym zawiera się znaczny wzrost kosztów w zakresie wynagrodzeń, czy kosztów dystrybucji – informuje Tesco.

Jak dodaje, na tym etapie nie byłoby rozsądne dostarczanie prognoz finansowych na rok 2020/21. Jeśli jednak zachowanie klientów powróci do normy do sierpnia, prawdopodobne jest, że dodatkowe koszty związane z działalnością detaliczną zostaną w dużej mierze zrównoważone przez wzrost wolumenu sprzedaży żywności, ulgi wprowadzone w Wielkiej Brytanii oraz właściwe zarządzanie.