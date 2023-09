Stawki pracy w Dino. Zaskoczenia nie ma

Dino Polska zatrudnia już ok. 40 tys. osób. W pół roku firma powiększyła załogę o prawie 5 tys. pracowników.

Dino otworzyło w ciągu 6 miesięcy 2023 r. 116 marketów.

Koszty świadczeń pracowniczych Dino Polska wzrosły w pierwszym półroczu 2023 r. o 314,2 mln zł, czyli o 31,0%, do 1 329,0 mln zł w porównaniu z 1 014,8 mln zł w I pół. 2022 r.

Ile zarabiają pracownicy Dino? Od 3,7 tys. zł brutto

Obecnie na stronach sieci można zaleźć ponad tysiąc ogłoszeń dotyczących pracy w marketach. Ile można zarobić jako kasjer w Dino? Na swoich stronach firma nie informuje o wysokości zarobków, jednak w jednym z serwisów rekrutacyjnych znajdujemy ogłoszenie pracy na stanowisko kasjer - sprzedawca (woj. dolnośląskie) w którym wynagrodzenie brutto ustanowiono na poziomie od 3 710 zł.

Wysoka rotacja pracowników w handlu

- Dino prowadzi działalność w sektorze charakteryzującym się stosunkowo wysoką rotacją pracowników. Niski poziom bezrobocia w Polsce, któremu towarzyszy wysoki poziom konkurencji o pracowników sklepowych pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze handlu detalicznego, mogą skutkować zwiększoną utratą pracowników przez Dino i problemami z pozyskaniem nowych pracowników. Ponadto, wyżej wymienione czynniki mogą skutkować rosnącą presją na wzrost kosztów wynagrodzeń. Wystąpienie wyżej wskazanych okoliczności może wywrzeć negatywny wpływ na działalność Grupy Dino, jej sytuację finansową, wyniki lub perspektywy - tłumaczy firma w swoim półrocznym raporcie.

Zarobki kasjerów w Polsce. Jak wypada Dino?

Korzystając z portalu wynagrodzenia.pl sprawdziliśmy średnie miesięczny wynagrodzenie kasjera w Polsce. Średnia pensja to 3700 zł brutto. Netto jest to 2852 zł czyli dokładnie tyle, ile podaje sieć. Przypomnijmy jednak, że do tego dochodzą dodatki np. za nadgodziny.

25 proc. najgorzej wynagradzanych kasjerów zarabia poniżej 3 340 zł brutto. Na zarobki powyżej 4 240 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych kasjerów handlowych.