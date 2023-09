Stock Spirits rozpędzony akwizycyjnie. Przejmuje czwartą spółkę

Stock Spirits umacnia pozycję

Transakcje stanowią dla Stock Spirits ważny krok w realizacji strategii rozwoju w Europie. Umożliwiają one wejście na nowe rynki w Europie Zachodniej oraz do nowej dla firmy, dynamicznej kategorii whisky. Stock Spirits będzie rozwijał portfolio Dugas dodając do niego whisky Clan Campbell i wybrane marki z własnej oferty. Wzmocni to pozycję i zasięg Dugas w handlu nowoczesnym i w Horeca we Francji. Dugas będzie kontynuować działalność wykorzystując doświadczenie w budowaniu marek premium w kategorii rumu i whisky dzięki unikalnemu dostępowi do kanałów "cavists" i on-trade. Będzie również kontynuować swój model biznesowy z kupcami win.

Cieszymy się, że sfinalizowaliśmy dwie duże transakcje, z grupą Dugas i Clan Campbell. Będą one silnymi motorami naszej ekspansji w Europie Zachodniej, a zwłaszcza we Francji. Dzięki rozszerzeniu swojej oferty, Dugas wzmocni pozycję w handlu nowoczesnym i Horeca. Z kolei Stock Spirits skorzysta z sieci dystrybucji Dugas dla wybranych marek z własnego portfolio - mówi prezes Stock Spirits Jean-Christophe Coutures.

Stock przejmuje Borco-Marken-Import Matthiesen

Transakcja jest korzystna dla obu stron. Pozwoli ona Stock Spirits uzyskać dostęp do dużego niemieckiego rynku alkoholi wysokoprocentowych oraz wprowadzenie wybranych własnych marek do sieci dystrybucyjnej Borco. Ponadto Stock Spirits wzbogaci swoje portfolio, rozszerzając je o międzynarodowe alkohole premium z oferty Borco, w tym kultową markę SIERRA TEQUILA. Jest ona dostępna w około 90 krajach i zajmuje obecnie 2. miejsce w Europie pod względem sprzedaży. Tequila jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się kategorią alkoholi na świecie. Ze względu na swój ogromny potencjał umożliwi Stock Spirits rozszerzenie swojej obecności na rynkach międzynarodowych.

Transakcja jest częścią naszej strategii rozwoju i pomoże nam zrealizować ambicję, aby do 2027 roku stać się wiodącą firmą alkoholową w segmencie mainstream w Europie. Z kolei Borco zyska lepsze możliwości rozwoju i poszerzy swoje portfolio o marki Stock Spirits. Dla Stock Spirits głównymi korzyściami są dostęp do atrakcyjnego rynku niemieckiego i wejście do dynamicznego segmentu tequili poprzez dodanie kultowej Sierra Tequila do naszego portfolio - powiedział Jean-Christophe Coutures, dyrektor generalny Stock Spirits.

Borco zyskuje silnego inwestora strategicznego, który pomoże firmie rozwinąć własne marki na arenie międzynarodowej. Skorzysta również z lepszych możliwości rozwoju na swoich rodzimych rynkach w Niemczech i Austrii dzięki dostępowi do portfolio Stock Spirits. Wzbogacony asortyment Borco zapewni wartość i wybór niemieckim konsumentom i detalistom. Firma skorzysta również na byciu częścią większej Grupy, uzyskując dostęp do inwestycji, nowoczesnych narzędzi i systemów, a pracownicy do nowych możliwości kariery.

Stock Spirits bierze Polmos Bielsko-Biała

Oprócz przejęcia grupy Dugas i Clan Campbell, Stock Spirits sfinalizował niedawno transakcję zakupu Polmos Bielsko-Biała, specjalizującego się w produkcji wysokiej jakości wódek czystych i smakowych. Transakcja uzupełni portfolio Stock Spirits w segmencie wódki w Polsce w kategoriach mainstream i premium. Marki premium Polmos Bielsko-Biała będą również znaczącym motorem eksportu wódki premium w Europie, a zakład produkcyjny należący do Polmosu zapewni Grupie dodatkowe moce produkcyjne. Spółka jest również w trakcie finalizacji zakupu Borco-Marken-Import Matthiesen z siedzibą w Hamburgu, producenta i dystrybutora międzynarodowych marek alkoholi w Niemczech, w tym kultowej Sierra Tequila.

Co wiemy o Stock Spirits

Stock Spirits jest jednym z wiodących producentów napojów alkoholowych w Europie, o 140-letnim doświadczeniu i ugruntowanej pozycji w segmencie wódek smakowych i czystych. Oferuje portfolio 70 wysokiej jakości marek dostępnych w ponad 50 krajach na świecie. Grupa zatrudnia ponad 1200 pracowników i posiada sześć zakładów produkcyjnych.