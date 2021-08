Stokrotka chce oferować nawet 1000 produktów marki własnej

Obecnie na półkach Stokrotki klienci mogą znaleźć ok. 650 indeksów. Do końca roku oferta produktów ma powiększyć się o kolejne kilkadziesiąt artykułów tzw. private labels. Docelowo w portfolio ma być ich nawet ok. tysiąca.