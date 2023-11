Stokrotka na FRSiH: każdy mówi o sztucznej inteligencji, my jej używamy

- Czas na innowacje jest od kilku, kilkunastu lat, a Stokrotka działa na mega konkurencyjnym rynku handlowym, gdzie liczą się nawet miejsca po przecinku. W tym momencie, każdy mówi o sztucznej inteligencji. My sztuczną inteligencję zaczęliśmy wykorzystywać już jakiś czas temu. Używamy jej by planować zasoby w sklepach, w całym łańcuchu dostaw. Korzystamy z kamer w inteligentny sposób, tak by systemy wskazywały jakiego produktu brakuje na półce. Mając już prawie tysiąc sklepów, szukaliśmy rozwiązania dla naszych sił sprzedaży, by w systemowy, mądry sposób zarządzali sklepem, weryfikowali procesy. Wspólnie z firmą informatyczną stworzyliśmy e-zadania, nasz system autorski, bez którego obecnie nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Mając takie katalizatory zmian jak pandemia i wojna plus ostra sytuacja konkurencyjna na rynku, musimy szukać inteligentnych rozwiązań do zarządzania nawet w tak podstawowych obszarach jakim jest handel spożywczy - mówił Krzysztof Trojanowski, członek zarządu, dyrektor operacyjny sieci Stokrotka na 16. Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Świadomość wprowadzania zmian daje przewagę konsumencką

Przekonanie o potrzebie nieustannej innowacji wyraziła również Sylwia Majewicz, prezes Podlaskich Zakładów Zbożowych S.A. podkreślając, że pandemia zmieniła wymagania i oczekiwania klientów, a firmy, które je dobrze rozumieją mają przewagę konsumencką.

- Kryzys to jest takie słowo wytrych, od kilku lat mamy kryzys, nieustanny. Ale w czasie debaty inauguracyjnej prezes SuperDrobu powiedział, że kryzys to jest także dobrodziejstwo dla nas, bo branża spożywcza jest zawsze gotowa na zmianę i rozwija się dzięki temu dynamiczniej. Uważam więc, że jest to idealny czas na innowacje (...).

- Konsumenci oczekują produktów które są zrównoważone, oczekują, że będziemy zużywać mniej energii, że będziemy pracować w obiegu zamkniętym - dodała Sylwia Majewicz. Jednocześnie deklarują, co dla nas jest wyjątkowo korzystne, że chcą spędzać czas w domu, wspólnie gotować i doceniają rodzinne spotkania. Firma taka jak nasza, produkująca między innym otręby, musi brać to wszystko pod uwagę - podsumowała.