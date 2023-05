Stokrotka prześladuje związkowców? Protest w Lublinie. Jest oświadczenie Stokrotki

Związkowcy ze Stokrotki protestują

Protestujących pracowników Stokrotki wsparli związkowcy z innych lubelskich zakładów pracy. Obecni byli także przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Demonstranci przynieśli ze sobą transparenty, na których widniały hasła: „W obronie praw pracowniczych i wolności związkowej”, „Pracownik ma godność” oraz „Pracownik to człowiek”.

Alicja Symbor, przewodnicząca „Solidarności” działającej w Stokrotce trzymała w rękach kartkę, na której wypisane zostały imiona kilkunastu pracowników sieci. – Każda z tych osób doświadczyła negatywnych konsekwencji z tego tytułu, że jest członkiem „Solidarności”. Kilka tygodni temu w Centrum Dystrybucyjnym w Teresinie pracę straciła działaczka związkowa chroniona prawem – powiedziała Alicja Symbor.

Stokrotka nie respektuje praw pracowniczych?

Zaznacza, że w Stokrotce nie są respektowane prawa pracownicze.

– Problem stanowią mało przejrzyste zasady wynagradzania, czy sposób udzielania urlopów. Wniosek o urlop składa przełożony, a pracownik może jedynie ten wniosek potwierdzić – mówi przewodnicząca.

Jak podkreśla, problemy mają także kierowcy zatrudnieni w sieci, którzy dowożą towar do placówek handlowych. – Brakuje zezwoleń na wjazd na drogi osiedlowe, na których często obowiązują zakazy dotyczące cięższych pojazdów. Kierowca, który musi dowieźć towar do sklepu znajdującego się na takim osiedlu, musi się liczyć z tym, że jak zostanie zatrzymany przez policję, zapłaci mandat. Firma wymaga przestrzegania przepisów ale nie zapewnia warunków. Naprawa sprzętu, odzież robocza, w firmie oszczędza się na wszystkim, o wszystko trzeba prosić – dodaje przewodnicząca „Solidarności” w Stokrotce.

W sumie w sklepach należących do sieci Stokrotka zatrudnionych jest ok. 11 tys. osób.

Oświadczenie Stokrotka Sp. z o.o.

"Stokrotka Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Postępuje w sposób odpowiedzialny, mając na uwadze dobro pracowników i całej organizacji.

Priorytetem dla firmy jest budowanie relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, dotrzymywaniu zobowiązań i dialogu. Spółka pozostaje otwarta na współpracę z przedstawicielami organizacji związkowych i przestrzega w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa. Rozmowy z organizacjami związkowymi prowadzone są regularnie, co stwarza możliwość wypracowania wspólnych rozwiązań.

Spółka sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji. Stanowczo podkreśla, że decyzja o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę z pracownikiem wynikała wyłącznie z powodów merytorycznych i została podjęta po przeprowadzeniu rzetelnego postępowania wyjaśniającego. Pełniona przez pracownika funkcja związkowa nie miała wpływu na decyzję pracodawcy, a rozwiązanie umowy nastąpiło zgodnie z przepisami prawa pracy.

Każdy pracownik jest zobowiązany do przestrzegania tych samych zasad niezależnie od tego, czy należy do związku zawodowego, czy nie. Członkowie organizacji nie mogą nadużywać prawa w celu uzyskania ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Stokrotka jako pracodawca stosuje jednolite standardy wobec wszystkich pracowników. Działanie zgodne z zasadami współżycia społecznego oraz przepisami prawa jest dla spółki priorytetem i tego samego oczekuje ona od pracowników, a także partnerów dialogu społecznego.

Stokrotka z najwyższą rzetelnością podchodzi do organizacji pracy w firmie. Na bieżąco monitoruje sytuację i dopasowuje zatrudnienie do istniejących potrzeb. Spółka dokłada wszelkich starań, by zapewnić pracownikom odpowiednie i bezpieczne warunki. Celem Stokrotki jest tworzenie dobrego miejsca pracy, dlatego firma docenia każdą inicjatywę, której intencją jest interes pracownika i dobro organizacji."