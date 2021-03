Stokrotka rezygnuje z kolportażu gazetek i wprowadza siatki na owoce

fot. Stokrotka



Nowe torby na zakupy oferowane przez Stokrotkę są wykonane z poliestru i nadają się w 100% do przetworzenia. - Chcąc zmniejszyć negatywny wpływ na nasze otoczenie, postanowiliśmy także zrezygnować z kolportażu gazetek. Wciąż będą one dostępne na stronach internetowych oraz w specjalnie zaprojektowanych stojakach sklepowych – dodaje Konrad Majkowski, PR manager sieci.

Torby można prać wielokrotnie, dzięki czemu można ich używać bez obaw o zabrudzenie. Mają też metkę, gdzie można przylepić etykietę z wagą i ceną. Można w nie zapakować do 4,5 kg owoców i warzyw. Sieć współpracuje z dostawcami, by każda folia opakowaniowa, podobnie jak papier podlegały recyklingowi, był belowane i oddawane do ponownego przetworzenia. W ofercie znajdują się reklamówki pochodzące w 80% z recyklingu i nadające się do recyklingu w 100%. Jednocześnie tylko w ub. roku klienci Stokrotki nabyli ponad 560 tys. toreb papierowych.