Stokrotka sfinalizowała przejęcie sieci sklepów z Mazowsza

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z szybkiego przeprowadzenia procesu przejęcia sklepów. Mazowsze to dla nas bardzo ważny rynek, idealnie wpisuje się w konsekwentnie realizowaną przez nas strategię rozwoju Stokrotki. Także samo przejęcie lokalnej sieci handlowej dobrze wpisuje się w nasz model biznesowy. Nowe lokalizacje pozwolą nam budować siłę marki i dotrzeć do nowych klientów z ofertą wysokiej jakości produktów w atrakcyjnych cenach – mówi Krzysztof Trojanowski, dyrektor operacyjny, członek zarządu Stokrotki.

Stokrotka spełniła warunki przejęcia

Stokrotka wypełniła warunki, przewidziane w umowie z maja br. o przejęciu sklepów należących do P.P.H.U. „J.R.T.W.M – Krawczyk”, w tym m.in. uzyskała zgodę UOKiK. Nowe sklepy zlokalizowane są w kilku miastach w woj. mazowieckim, w Otwocku, Karczewie, Ząbkach, Józefowie i Kołbieli. Najbliższe dni to czas na dostosowanie tych sklepów do standardów obowiązujących w całej organizacji: otwarcie pod nowym brandem, z szeroką ofertą asortymentową i promocjami.