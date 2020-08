Stokrotka z nową akcją lojalnościową

Stokrotka startuje z nową akcją lojalnościową. Za zakupy w jej sklepach będzie można zdobywać gadżety nawiązujące do popularnego filmu „Minionki”.



W ramach akcji klienci, którzy dokonają zakupów w sieci Stokrotka za min. 45 zł otrzymają saszetki związane z bohaterami filmu „The Minions”, zawierające znaczki, które mogą podlegać wymianie na produkty promocyjne oraz figurki „Runners” z wizerunkami 30 różnych Minionków. Oznacza to, że premiowane będą zakupy za ponad 225 zł.



Znaczki powinny być przyklejane na kartę kolekcjonerską, którą można otrzymać przy kasie oraz stanowisku ekspozycyjnym. Zebranie pięciu takich znaczków umożliwia zakup, z 70 proc. rabatem, kubka z grafiką z bohaterami serii filmów o Minionkach. W kolekcji można mieć także pluszową zabawką - pluszak antystresowy. Seria kubków obejmuje sześć różnych wzorów i sześć różnych maskotek.

Promocja trwa do 04.11.2020. Na potrzeby kampanii przygotowano spoty telewizyjne, które będą emitowane w stacjach telewizyjnych: TVP1, TVP2, Polsat, TVN, TVN24, TVN 7 i Puls2 oraz kanałach tematycznych, m.in.: Cartoon Network i Disney Channel. Firma zamierza również wykorzystać firmowe kanały do komunikacji z klientami, w tym: materiały POS w sklepach, gazetki promocyjne, stronę internetową oraz media społecznościowe. Dodatkowo działania promocyjne będą wspierane przez billboardy na terenie całej Polski.



Stokrotka to sieć ponad 650 sklepów zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych w całej Polsce. Stokrotka otwiera ponad 100 sklepów rocznie, w formatach: Stokrotka Supermarket, Market, Optima i Express a także sklep internetowy click&collect. Od 2018 r. Stokrotka Sp. z o.o. wchodzi w skład litewskiej grupy handlowej Maxima.