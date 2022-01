Stokrotka z nowym magazynem w Bydgoszczy

7R Park Bydgoszcz to ulokowany w południowej części Bydgoszczy park magazynowy. Jedną z jego głównych zalet jest dobra komunikacja – obiekt dysponuje dogodnym dojazdem do dróg krajowych, które zapewniają szybkie połączenia z każdą częścią miasta. Położenie 7R Park Bydgoszcz gwarantuje dostęp do odpowiedniej infrastruktury oraz komunikacji miejskiej, dzięki czemu jest to atrakcyjna lokalizacja dla pracowników.

Stokrotka usprawnia dystrybucję towarów

Dynamiczny rozwój naszej sieci wymaga sprawnej i szybkiej dystrybucji towarów. Zawarcie umowy z pomocą naszego partnera Cushman&Wakefield jest kolejnym krokiem w naszej handlowej ekspansji – mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

- Powierzchnia w pierwszym budynku 7R Park Bydgoszcz, którego oddanie zaplanowane jest w połowie 2022 r., zostanie dostosowana do konkretnych wymagań najemców, m.in. sieci sklepów Stokrotka. Oprócz specyficznych rozwiązań technicznych, w magazynie wdrożymy również szereg „zielonych” elementów – mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.

Stokrotka to sieć handlowa z bogatymi tradycjami polskiego handlu detalicznego. Powstała w 1994 roku w Lublinie, dziś swoim zasięgiem obejmuje ponad 800 sklepów zlokalizowanych na osiedlach, w mini-centrach i galeriach handlowych w całej Polsce. Stokrotka otwiera ponad 100 sklepów rocznie, w formatach: Stokrotka Supermarket, Market i Express a także sklep internetowy click&collect, jest także sprawdzonym partnerem w biznesie dla franczyzobiorców. Spółka posiada centra dystrybucji, własne zaplecze logistyczne i sieć magazynów regionalnych w całej Polsce.