Stokrotka z nowym magazynem w Kujawsko-Pomorskiem

Wśród najemców znajdą się operator logistyczny Rohlig Suus Logistics oraz ogólnopolska sieć sklepów Stokrotka.

Sektor magazynowy rozwija się dynamicznie. W pierwszej połowie tego roku popyt na tego typu inwestycje wzrósł o 43% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 – podaje JLL. Polska jest też drugim najbardziej aktywnym rynkiem deweloperskim w Europie, co potwierdzają wyniki podaży podmiotów działających w sektorze powierzchni magazynowych.



- Nasze plany zakładają, że do 2025 roku portfolio projektów zrealizowanych przez 7R powinno przekroczyć 4,5 miliona mkw. Jesteśmy obecni na największych rynkach magazynowych w Polsce, a obecnie rozszerzamy obszar działalności o nowe lokalizacje. W Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego budujemy przyjazny środowisku, wielkopowierzchniowy kompleks magazynowy. Pierwsi najemcy wprowadzą się do obiektu już na wiosnę 2022 roku - mówi Bartłomiej Krawiecki, wiceprezes i COO w 7R.

7R Park Bydgoszcz zlokalizowany będzie w południowo-wschodniej części miasta, co zapewni dogodne połączenie z centrum, jak i z siecią dróg krajowych. Zgodnie z harmonogramem deweloper wybuduje dwa obiekty. Pierwszy z nich zostanie oddany do użytkowania w maju przyszłego roku, kolejny w IV kwartale 2022. Generalnym wykonawcą projektu jest firma Atlas Ward.

Stokrotka w pierwszym budynku kompeksu



Powierzchnia w pierwszym budynku 7R Park Bydgoszcz zostanie dostosowana do konkretnych wymagań najemców – sieci sklepów spożywczych Stokrotka oraz Rohlig Suus Logistics. W części kompleksu znajdzie się nowoczesny terminal przeładunkowy typu cross-dock. Kolejny budynek w ramach parku zostanie dostarczony zgodnie z najnowszym standardem 7R. Wysokość składowania w niemal całym obiekcie wyniesie 11,7 m. W połączeniu z zastosowaniem posadzki o nośności 7 ton daje to możliwość bardziej efektywnego wykorzystania powierzchni. Strefa rozładunkowa zostanie wyposażona w dodatkowe świetliki, co zapewni lepsze doświetlenie światłem dziennym.