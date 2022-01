Stopy procentowe coraz wyższe. Konsumpcja spadnie?

W październiku 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie podniosła stopy procentowe, z 0,1 proc. do 0,5 proc. Do stycznia RPP zdecydowała o kolejnych trzech podwyżkach, w efekcie stopa referencyjna znajduje się obecnie na poziomie 2,25 proc.

Decyzje RPP nie pozostaną bez wpływu na sieci handlowe. Po pierwsze, wzrosną raty kredytów, nie tylko konsumpcyjnych, ale też tych branych przez firmy na cele inwestycyjne. To może pogorszyć płynność finansową przedsiębiorstw.

Po drugie, wyższe raty kredytów oraz wyższe oprocentowanie lokat mogą skłaniać Polaków do oszczędności i zmniejszenia wydatków.

Eksperci są zgodni co do tego, że cykl podnoszenia kosztu pieniądza jeszcze się w Polsce nie skończył.

Rośnie inflacja, rosną stopy

Od marca 2015 roku, przez 5 lat stopa referencyjna NBP znajdowała się na poziomie 1,5 proc. Po cyklu obniżek, które trwały od marca do maja 2020 roku stopa została obniżona do rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc.

Sytuacja zmieniła się w październiku 2021 roku, kiedy to Rada Polityki Pieniężnej niespodziewanie podniosła stopy do 0,5 proc. Kolejne podwyżki miały miejsce w listopadzie (wzrost do 1,25 proc.), grudniu (wzrost do 1,75 proc.) i styczniu 2022 r. (wzrost do 2,25 proc.).

Podwyżka stóp proc. to jeden z podstawowych sposobów na „schłodzenie” gospodarki. Wyższe stopy oznaczają wyższe raty kredytów oraz mniej pieniędzy w portfelach Polaków, co powinno zdusić gwałtowny wzrost inflacji.

Płynność finansowa zagrożona?

Zdaniem Adama Łąckiego, prezesa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, utrzymanie płynności finansowej będzie jednym z głównych zmartwień przedsiębiorców w nowym roku.

- Trzeba pamiętać, że wiele firm finansuje swoją działalność kredytami. A te – przy rosnącej inflacji i ciągle niskich stopach procentowych były wyjątkowo tanie, więc sięgano po nie chętnie. Podwyżki stóp procentowych sprawiły, że raty zaczęły rosnąć i wszystko wskazuje na to, że będą nadal rosły. Kto nie dysponuje nadwyżką gotówki, może mieć kłopoty ze spłatą wyższych rat. Dotyczy to także konsumentów. Dzisiaj długi wobec instytucji finansowych i wtórnych wierzycieli, czyli funduszy sekurytyzacyjnych i firm windykacyjnych, które odkupują długi m.in. od banków, to 62-65 procent zadłużenia notowanego w Krajowym Rejestrze Długów – mówi Adam Łącki.