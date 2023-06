Summer Dog w Żabce. Od kiedy w sprzedaży?

Limitowany żółty hot dog w czasowej ofercie sieci



Hot dog to niekwestionowany król ciepłych przekąsek z oferty Żabki. W sumie w ub.r. sieć sprzedała prawie 74 mln hot dogów, a w najlepszym sprzedażowo dniu – ok. 370 tys. hot dogów, co 3 sekundy. Klienci sieci chętnie sięgają także po te kolorowe edycje, które w ofercie czasowej pojawiają się w Żabce, takie jak Black Dog czy różowy Love Dog.

Z czego składa się Summer Dog?

Summer Dog to połączenie żółtej bułki z dodatkiem kurkumy, żółtej kiełbaski z dodatkiem mango i kurkumy oraz dedykowanych sosów – Summer mango to słodki sos na bazie majonezu, pulpy mango i kardamonu, a pikantny sos Summer pomidor-mięta jest przygotowany na bazie pomidorów, papryczek jalapeno i habanero, z dodatkiem mięty.

Klienci sieci będą mieli także możliwość skomponowania własnej wersji słonecznego hot doga. Może się on składać z żółtej bułki, dowolnie wybranej kiełbaski lub parówki oraz dowolnego sosu. Podstawą tej przekąski może też być jasna bułka, dowolnie wybrana kiełbaska lub parówka oraz wyjątkowe sosy Summer.

Summer Dog będzie dostępny w ofercie Żabki do wyczerpania zapasów, w niższej cenie wraz z aplikacją Żappka. W dniu zakończeniu roku szkolnego Żabka zaprasza na słoneczne hot dogi nie tylko uczniów, organizując Happy Hours w godz. 9:00-13:00, w czasie których Summer Doga będzie można kupić w cenie 3,99 zł.

Słoneczny hot dog także w Żabce Nano

Summer Dogi w Żabce Nano przy ul. Dobrej 54 w Warszawie będzie przygotowywał także Robbie – robot stworzony specjalnie dla konceptu Żabka Nano w oparciu o rozwiązania sztucznej inteligencji. Klienci sklepu autonomicznego będą mogli zamówić „klasycznego” hot doga w wersji max lub małego słonecznego hot doga z żółtą kiełbaską, kabanosem lub standardową parówką.