Supeco zastępuje szyld Carrefour w Jaworznie

fot. materiały prasowe

9 lipca sieć Carrefour otworzy w Jaworznie w województwie śląskim czwarty w kraju sklep w formacie Supeco. Placówka jest połączeniem dyskontu i hurtowni, dedykowana zarówno klientom indywidualnym, jak również biznesowym.

Supeco jest międzynarodową marką sklepów o charakterze hurtowo-dyskontowym należącą do Grupy Carrefour. Sklepy pod szyldem Supeco skierowane są do konsumentów indywidualnych, a także firm oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w handlu oraz branży HORECA. Mając na względzie pozytywne doświadczenia z funkcjonowania sklepów Supeco na polskim rynku, Carrefour zdecydował o dalszym rozwoju tego formatu. Jaworzno to po Piekarach Śląskich, Tarnobrzegu i Gostyniu, czwarta lokalizacja, w której sieć otwiera sklep tego formatu.

- Rozwój konceptu Supeco wpisuje się w realizację strategii omnikanałowości, którą Carrefour przyjął w 2017 roku. Chcemy oferować naszym klientom różne kanały sprzedażowe, aby mogli dokonywać wyboru najbardziej odpowiadającego ich potrzebom. Nasze doświadczenia pokazały, że polscy konsumenci wysoko ocenili uniwersalność formatu Supeco, który zapewnia satysfakcjonujące, atrakcyjne cenowo zakupy zarówno klientom indywidualnym, jak biznesowym - mówi Tareck Ouaibi, wiceprezes i dyrektor operacji Carrefour Polska.

Sklep Supeco w Jaworznie na powierzchni 1100 metrów kwadratowych zaoferuje klientom około 6500 produktów. Ambicją nowego formatu jest oferowanie produktów w najbardziej atrakcyjnych cenach na lokalnym rynku, a także organizacja regularnych promocji typu multisaver (kup więcej za mniej).

Sklep Supeco w Jaworznie położony jest przy ul. Grunwaldzkiej 237 i otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7-21 oraz 10-18 w niedziele handlowe. Sklep powstał w wyniku rebrandingu istniejącego supermarketu Carrefour, a pracę znalazło w nim 15 osób.