Supermarkety chcą być jak dyskonty - marki własne coraz tańsze

Sieci supermarketów zmniejszają lukę cenową do twardych dyskontów dostosowując strategię marek własnych i obniżając ich ceny.

Standardowe marki własne są obecnie średnio o 47% tańsze, niż marki producentów - obliczyła firma International Private Label Consult (IPLC). W 2016 r. ta luka cenowa wynosiła zaledwie 33%. Średnia różnica cen między Lidlem a markami krajowymi pozostała prawie taka sama (55% obecnie w porównaniu do 54% w 2016 r.), ale różnica cen między markami własnymi sieci supermarketów głównego nurtu a markami Lidla zmniejsza się: obecnie wynosi tylko 8%. W 2016 roku różnica wynosiła 21%.

Supermarkety obniżają ceny marek własnych

Zdaniem eksperta od marek własnych, widzimy tu wyraźną zmianę strategii. Sieci supermarketów znacząco obniżyły ceny własnych marek, aby konkurować z twardymi dyskontami. Początkowo sieci supermarketów konkurowały z Aldi i Lidl, wprowadzając własne linie lub tak zwane marki budżetowe: 365 w Delhaize, AH Basic w Albert Heijn lub Everyday Selection w Colruyt. Ale ta strategia nie odniosła dużego sukcesu: konsumenci stwierdzili, że te produkty są często gorszej jakości. Obecnie coraz więcej sprzedawców detalicznych zmienia kurs - skracają półkę z markami producentów i obniżają ceny marek własnych.

W swoim raporcie Mind the Gap IPLC analizuje architekturę marek własnych i strategię cenową 16 detalistów w 8 krajach. Co pokazują badania? W sklepach takich jak Albert Heijn, Jumbo, Edeka, Rewe, Mercadona i Pingo Doce nie znajdziemy już linii produktów "wyższej jakości". Inni detaliści kopiują strategię Aldi i Lidl wprowadzając marki typowo dyskontowe.

Wykorzystanie marek własnych do walki z dyskontami jest dość niecodzienne i według szacunków IPLC, doprowadzi ostatecznie do dalszego wzrostu udziału wolumenów marek własnych w wielu krajach europejskich. Jednocześnie zwiększa to różnicę cenową między markami własnymi a markami producentów.

W Polsce rynek warty 34 mld zł

Przypomnijmy, z najnowszego raportu GFK wynika, że rynek marek własnych w polskiej branży FMCG mierzony wartością zakupów gospodarstw domowych wart jest już 34 mld zł. Potencjał do dalszych wzrostów wciąż jest jednak ogromny – w ciągu najbliższych dwóch lat ten segmenty urośnie o kolejnych 6 miliardów złotych i znacząco zwiększy udziały rynkowe. Rozwój sektora marek własnych w Polsce najbardziej napędza stały wzrost znaczenia kanału dyskontów (Biedronka, Lidl, Netto i Aldi). W tych sklepach private brands odpowiadają obecnie za 44% całej sprzedaży.