SuperSam działał do końca roku. W Placu Unii zastąpi go Carrefour

Supersam zamyka jeden ze swoich sklepów w Warszawie. Powód? Oczywiście kryzys gospodarczy.

Pierwszy supersam w PRL

60 lat temu, 6 czerwca 1962 r., przy warszawskim placu Unii Lubelskiej otwarto Supersam. Teraz placówka znika.

Pierwszy w Polsce samoobsługowy sklep SUPERSAM, fot. supersam.nazwa.pl

Dlaczego zamykają Supersam na Placu Unii?

Zarząd sieci wyjaśnia swoją decyzję w oficjalnym komunikacie. Jak czytamy:

" Przyczyną zaprzestania działalności w naszym największym sklepie jest zmiana sytuacji gospodarczej oraz preferencji i nastrojów konsumenckich, obserwowane na przestrzeni ostatnich kilku lat, które doprowadziły do trudnej sytuacji ekonomicznej naszego sklepu.

Supersam, jako supermarket oferujący klientom niezwykle szeroką gamę produktów polskich i zagranicznych, najwyższej jakości (w tym delikatesowych i z mięsa z własnego odbioru) od lat mierzył się z ogromnymi kosztami utrzymania, w szczególności specjalistycznych urządzeń i sprzętu".

Od 2023 r. Supersam to tylko trzy sklepy

Supersam zapewnia, że będzie poszukiwał innej formuły, w której marka będzie mogła się dalej rozwijać. Sieć zaprasza do pozostałych istniejących warszawskich placówek przy ul. Powstańców Śląskich 89, ul. Huculskiej 5 oraz Al. KEN 48 oraz nowych punktów, które zamierza otworzyć.

Marka Supersam to symbol

Marka Supersam pojawiła się na handlowej mapie Warszawy 6 czerwca 1962 r., kiedy to otwarto pierwszy w Polsce duży samoobsługowy sklep Supersam. To była placówka na Placu Unii.

W tym czasie „Życie Warszawy” pisało: „w Supersamie będzie można kupić dosłownie wszystko i na codzienny obiad i na wytworne przyjęcie."

Początek XXI wieku to dla Supersamu początek dramatu. Budynek, który miał stać 10 lat po czterdziestu czterech latach działalności, mimo nieustannych remontów i modernizacji, nie nadawał się do dalszej eksploatacji. Ekspertyza wykonana przez specjalistów z Politechniki Warszawskiej nie zostawiła żadnych złudzeń. Budynek nadawał się tylko do rozbiórki.

Przełomowym momentem w historii Supersamu był powrót na Plac Unii – 12 października 2013 roku.