Suwałki, Zielona Góra i Iława - tam Aldi otwiera nowe sklepy. Na celowniku Ruda Śląska

Nasz cel to wzrost liczby sklepów o 50 proc. do końca 2023 r.- podkreśla sieć i otwiera nowe placówki.

Trzy nowe sklepy Aldi w marcu

22 marca ALDI otwiera nowy sklep w Suwałkach znajdujący się w przy ul. Pułaskiego 71

22 marca ALDI otwiera nowy sklep w Zielonej Górze znajdujący się w przy ul. Zacisze 7

23 marca ALDI otwiera nowy sklep w Iławie znajdujący się w przy ul. Jana Pawła II 10

Na odwiedzających sklepy ALDI czekać będą promocje na produkty marek własnych ALDI i degustacje, które odbędą się przy specjalnie przygotowanych stanowiskach w godzinach od 11:00 do 19:00. Dodatkowo przy zakupach za minimum 100 zł klienci otrzymają specjalne bony o łącznej wartości 100 zł.

- Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci w naszych nowych lokalizacjach znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów.” – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR.

- Nasze ambicje są dość jasno określone, w perspektywie kolejnych pięciu lat chcemy mieć 500-600 sklepów. To zapewni nam odpowiednią skalę, umożliwi dalszy rozwój z osiągnięciem rentowności, z uwzględnieniem amortyzacji pewnych inwestycji i rozbudowy sieci logistycznej - mówił w 2022 r. Wojciech Łubieński, Prezes Zarządu ALDI w Polsce.

Aldi chce się otworzyć w Rudzie Śląskiej

Jak donosi portal rudzianin.pl, Aldi planuje wybudować nowy market w Rudzie Śląskiej. Obiekt ma powstać w dzielnicy Wirek, między ulicami 1 Maja, Kubiny i Fitelberga. Wydano już pozwolenie na budowę.

Praca w Aldi. Jakie zarobki?

Przypomnijmy, od stycznia 2023 roku sieć ALDI wprowadziła podwyżki na wszystkich stanowiskach w obszarze sprzedaży, centrach dystrybucyjnych i administracji.

Zarobki pracowników w sklepach ALDI w styczniu 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy wynoszą od 3710 do 4210 zł. Sprzedawca po trzech latach pracy może liczyć na wynagrodzenie od 4010 do 4610 zł. Na stanowisku kierownika sklepu stawki wahają się od 5910 do 6810 w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu po trzech latach pracy. Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.