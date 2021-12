Święta 2021: Jak sklepy pracują w Wigilię i Sylwestra?

24 grudnia to ostatni moment na dokupienie produktów przed Świętami Bożego Narodzenia. W Wigilię większość sklepów jest otwarta krócej niż zwykle. W dużych marketach zakupy można zrobić przeważnie do godziny 13:00. Sklepy zamknięte są 25 i 26 grudnia.

Aldi

Wigilia - 24 grudnia 2021: 6:00-13:00

Sylwester - 31 grudnia 2021: 6:00-18:00

Niedziela - 2 stycznia 2022: 9:00-20:00

Część sklepów będzie otwarta w wigilię 24.12 i w sylwestra 31.12. od godz. 7:00.

Lidl

Wigilia - 24 grudnia: sklepy będą otwarte do godziny 13

Sylwester - 31 grudnia: placówki będą otwarte do godziny 19.

Kaufland

Wigilia - 24 grudnia: sklepy będą otwarte do godziny 13

Sylwester - 31 grudnia: placówki będą otwarte do godziny 18

Carrefour

W Wigilię sklepy tej marki będą działać do godziny 13, zaś w Sylwestra – do godz. 18.

Od 17 do 23 grudnia wszystkie hipermarketu Carrefour będą otwarte do godziny 23.

Żabka

Sieć informuje nas, że w Wigilię zgodnie z Ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, w dniu 24 grudnia wszystkie sklepy mogą być otwarte do godz. 14:00. Po godz. 14:00 decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy.

Informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie www.zabka.pl oraz w aplikacji żappka. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek.

Święta Bożego Narodzenia (25-26 grudnia): W tych dniach obowiązują zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia również będą dostępne w poszczególnych placówkach, na stronie www.zabka.pl oraz w aplikacji żappka.

Sylwester (31 grudnia): Większość sklepów Żabka będzie czynna w standardowych godzinach między 6:00 a 23:00.

Nowy Rok (1 stycznia) i niedziela niehandlowa (2 stycznia): Obowiązują takie same zasady działalności handlowej, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu.

Wigilia dla niektórych wolna

Na zamknięcie swoich placówek w Wigilię zdecydowały się m.in. takie sieci jak IKEA czy Jysk.

Zasady i bezpieczeństwo

Przypominamy, rządzący apelują, aby podczas zakupów przestrzegać zasady DDM – utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta.