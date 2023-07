System kaucyjny i sprzedaż energetyków od 18. roku życia zmienią handel

Ustawa o systemie kaucyjnym do poprawki

Senacka Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu zaproponowała poprawki do ustawy o systemie kaucyjnym opakowań, m.in. zwalniające kaucję od VAT i obniżające normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Trzy poprawki do ustawy zgłosił przewodniczący komisji Stanisław Gawłowski. Pierwsza przewiduje, że do końca 2025 r. obowiązywałby okres przejściowy, w którym - jak powiedział - działałyby równolegle dwa systemy: nowy system kaucyjny i ten, który obecnie obowiązuje. Druga poprawka zwalnia kaucję od VAT, natomiast trzecia obniża zapisane w ustawie normy selektywnej zbiórki opakowań do poziomów wymaganych w dyrektywie unijnej. Komisja poparła wszystkie trzy poprawki.

Energetyki tylko dla konsumentów 18+

Na początku lipca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym oraz innych ustaw, wprowadzającą zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, czyli tzw. energetyków, osobom do 18. roku życia oraz sprzedaży tych produktów w placówkach oświatowych i w automatach.

28 lipca senatorowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą napoje energetyczne mogłyby być sprzedawane w automatach w miejscach niedostępnych ma osób poniżej 18. roku życia (szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych, jednostkach systemu szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwach, itd.). W ramach obowiązkowego oznaczenia opakowań napoju energetycznego można będzie użyć równoznacznego określenia "napój energetyzujący" lub "napój energetyczny".

Produkcja lub importowanie napojów energetycznych niespełniających wymogów ustawowych w zakresie obowiązku oznaczenia opakowania jednostkowego ma być zagrożony - zgodnie z kolejną przyjętą poprawką - wyłącznie grzywną do 200 tys. zł, a nie karą ograniczenia wolności, albo obiema tymi karami włącznie. Doprecyzowano też, że zakaz sprzedaży napojów energetycznych nie dotyczy napojów wyprodukowanych lub importowanych przed dniem wejścia w życie ustawy - o ile ich sprzedaż nastąpi w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizowanych przepisów. Przyjęto też poprawkę zmierzającą do wydłużenia vacatio legis do 1 lipca 2024 r.

Przetasowania w kadrach zarządzających Carrefoura i Eurocashu

W lipcu Marek Lipka objął stanowisko dyrektora generalnego w spółce Eurocash Franczyza, gdzie będzie odpowiedzialny za rozwój sieci franczyzowej Delikatesy Centrum.

Marek Lipka na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny między innymi za realizację nowej strategii rozwoju sieci franczyzowej i handlowej Delikatesy Centrum. Lipka, zanim dołączył do Grupy Eurocash, był związany z Carrefour Polska, gdzie pełnił funkcję dyrektora handlowego i łańcucha dostaw oraz członka zarządu.

Delikatesy Centrum mają również nowego dyrektora marketingu. Od lipca szefuje nim Alessandro Beda. Alessandro Beda w kwietniu 2021 r. został dyrektorem ds. Lojalności, Cyfryzacji i Innowacji w Biedronce. Wcześniej był dyrektorem handlowym sieci.

Poważne zmiany zaszły także w Carrefour Polska. Na stanowisko dyrektor handlowej i Supply Chain powołana została Joëlle Bejjani, stanowisko dyrektora nieruchomości, ekspansji i aktywów obejmie Agata Kopytyńska, a dyrektorem finansowym zostanie Nicolas Legendre.

Właściciel Pepco bankrutuje

Właściciel Pepco, Steinhoff International Holdings NV, stoi na skraju bankructwa. Akcjonariusze zadłużonego holdingu zagłosowali za rozwiązaniem spółki i wycofaniem jej z giełd w Johannesburgu i Frankfurcie. Steinhoff International Holdings NV za pośrednictwem spółki IBEX Retail Investments posiada 72 proc. udziałów w sieci sklepów Pepco. Po wycofaniu z obrotu akcje holdingu zostaną zamienione na warunkowe prawo do wartości (CVR). Wierzyciele grupy otrzymają 80% CVR. Akcjonariuszom przypadnie pozostałe 20%. Nadal nie jest jasne, ile będą warte CVR ani w jaki sposób staną się przedmiotem obrotu. Komentuje się, że akcjonariusze Steinhoff International Holdings NV nie mieli innego wyboru, jak tylko zagłosować za rozwiązaniem globalnego detalisty, dotkniętego w przeszłości serią skandali. Ci, którzy trzymają akcje, mogą stracić po tym, jak wierzyciele otrzymają zapłatę.

Upadek giganta handlu detalicznego, który posiadał ponad 40 lokalnych marek w ponad 30 krajach, przejdzie do historii jako jeden z największych skandali oszustw.

Koniec z otwieraniem sklepów w niedziele. Uszczelnienie zakazu handlu

1 sierpnia br. wejdzie w życie zaostrzenie prawa w zakresie pracy w niedziele w placówkach handlowych. Pracodawcy nie będą mogli już wykorzystywać ustaleń związanych z COVID-em do obchodzenia przepisów.

W czasie obowiązywania stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego (i przez 30 dni po ich odwołaniu) zakaz handlu nie obejmował prac przy przyjmowaniu, rozładowywaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby, czyli np. spożywczych. W niedzielę kasę mógł więc obsługiwać tylko właściciel sklepu albo członkowie jego rodziny, ale w placówce mogli przebywać też pracownicy, którzy np. ustawiali towary na półkach. To w praktyce ułatwiało ich otwieranie w niedziele.

Stan zagrożenia epidemicznego został odwołany od 1 lipca 2023 r., więc po 31 lipca znów będą obowiązywać bardziej restrykcyjne ograniczenia niedzielnego handlu.

Jeronimo Martins i Carrefour pokazują sprzedaż za I półrocze br.

26 lipca Grupa Carrefour pokazała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2023 r. W tym czasie sprzedaż sieci w Polsce wyniosła 1,098 mld euro. Wzrosła o 1,7 proc. przy aktualnych kursach walut i po uwzględnieniu paliw. Przy stałych kursach sprzedaż sieci wzrosła w naszym kraju o 1,4 proc. Wzrost LfL wyniósł 3,1 proc.

Sprzedaż sieci w Polsce w samym drugim kwartale wyniosła 572 mln euro. Przy aktualnych kursach walut i po uwzględnieniu paliw, sprzedaż zmalała o 0,5 proc.

Na koniec pierwszego półrocza Carrefour miał w Polsce 857 sklepów. A dokładniej sieć ma 95 hipermarketów, 153 supermarketów, 602 placówek typu convenience i 7 dyskontów Supeco. Rok temu sieć miała 80 placówek więcej.

Na koniec pierwszego półrocza 2022 r. sieć Carrefour prowadziła w Polsce łącznie 937 sklepów (93 hipermarkety, 150 supermarketów, 685 sklepów convenience i 9 miękkich dyskontów). Carrefour na koniec 2022 r. miał w Polsce 928 sklepów. Obecnie jest ich tylko 857 czyli o 71 mniej.

Przychody sieci Biedronka wzrosły z kolei w I półroczu 2023 r. o 24 proc. rok do roku, do 10,32 mld euro (czyli ok. 45 mld zł).

Grupa Jeronimo Martins miała w drugim kwartale 2023 roku 217 mln euro zysku netto j.d. wobec 173 mln euro zysku rok wcześniej. Przychody wzrosły w tym okresie o 21 proc. do ok. 7,709 mld euro. EBITDA wyniosła 559 mln euro, co oznacza wzrost o 16,5 proc. rdr.

W całym I półroczu 2023 roku EBITDA grupy wzrosła o 18,1 proc. rdr do 1.005 mln euro przy przychodach na poziomie 14,513 mld euro (wzrost o 22,1 proc. rdr). Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 356 mln euro (wzrost o 36,3 proc. rdr).

Roczne wyniki Auchan i Stokrotki

W lipcu poznaliśmy wyniki finansowe Auchan i Stokrotki za 2022 rok.

Auchan miał w 2022 roku 11,11 mld zł przychodów wobec 11,2 mld zł w 2021 roku. Sieć zamknęła rok zyskiem netto w wysokości 184 mln zł, (222 mln zł w 2021 roku), a zysk z działalności operacyjnej firmy wyniósł 313 mln zł wobec 321 mln zł w 2021 r. Spółka odprowadziła do polskiego budżetu ponad 855 mln zł w postaci podatków i danin.

W roku 2022 wartość przychodów ze sprzedaży Stokrotki wzrosła rok do roku o 31,7%, do 6,53 mld zł. Istotny wpływ na poziom przychodów miało zdynamizowanie procesu przejęć i otwarć nowych placówek oraz rozwoju sklepów otwartych w 2021 roku. Grupa tych sklepów odpowiada za ponad 41% wzrostu. Wzrost sprzedaży sklepów mierzony wskaźnikiem LFL wyniósł 20,6%.

Eurocash i Empik z dużym dofinansowaniem

Grupa Eurocash zawarła umowy kredytowe z konsorcjum 8 banków na łączną kwotę 1,001 mld zł. Firma może wykorzystać te środki na finansowanie ogólnych celów korporacyjnych, bieżących potrzeb związanych z kapitałem obrotowym, w tym refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2020 roku, czy finansowanie rozwoju sieci franczyzowych.

Zawarte umowy dotyczą 5-letniego kredytu terminowego o wartości 456 mln zł, 3-letniego kredytu odnawialnego o wartości 445 mln zł (z opcją wydłużenia) oraz 3-letniego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 100 mln zł.



Z kolei Empik S.A. podpisał umowy na udzielenie finansowania w wysokości 310 mln zł z czterema instytucjami: BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao S.A., Santander Bank Polska i mBank. Dzięki nowemu finansowaniu Empik może dalej realizować dynamiczne wzrosty sprzedaży we wszystkich kanałach oraz ambitne plany strategiczne, takie jak rozwój marek własnych. Spółka nie wyklucza także akwizycji.

Zła passa Janusza Palikota trwa

Janusz Palikot znów ma problemy. Krajowa Administracja Skarbowa przyjrzy się rozliczeniom podatkowym w jego w przedsięwzięciach.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej doniesieniami o możliwości utraty środków przez osoby, które dały się namówić na reklamowane przez Janusza Palikota usługi poprosiłem KAS o kontrolę rozliczeń podatkowych w przedsięwzięciach związanych z Palikotem" - przekazał wiceminister finansów Artur Soboń na Twitterze.

Dodał, że według doniesień medialnych sprawa może dotyczyć ok. 10 tysięcy osób, które zainwestowały swoje oszczędności w wysokości 140 mln zł.

UOKiK na straży prawa

Od początku 2023 roku prezes UOKiK wydał 30 decyzji w sprawach zatorów płatniczych. Na 16 przedsiębiorców nałożył kary finansowe w łącznej wysokości ponad 20 milionów złotych. Wśród nich znalazły się sieci detaliczne Aldi, Rossmann i Wojas. Ponadto, korzystając ze znowelizowanych przepisów wystosował 62 wystąpienia miękkie do przedsiębiorców.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza również, czy handel dostosował się do przepisów wynikających z dyrektywy Omnibus.

UOKiK postawił firmom Zalando, Media Markt, Sephora, Glovo zarzuty dot. m.in. niepodawania najniższej ceny obowiązującej 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Spółkom grozi kara do 10 proc. obrotu.

To pierwsze zarzuty prezesa UOKiK dotyczące tego, jak rynek dostosował się do nowych wymagań dotyczących informowania o promocjach cenowych. Urząd weryfikuje także inne obowiązki wynikające ze zmienionego prawa.