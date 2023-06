System kaucyjny tuż tuż a Lidl nadal testuje

Na początku września 2022 r. pisaliśmy, że sieć Lidl testuje w swoich sklepach automaty do oddawania butelek PET. Wtedy butelki można było oddawać w 6 lokalizacjach. W grudniu sieć maszyn podwoiła się. Obecnie sieć nadal ma 12 maszyn w których można oddawać butelki PET.

Lidl nadal testuje butelkomaty

Przypomnijmy listę sklepów Lidl, w których przyjmowane są butelki PET:

1. Poznań ul. Kościelna 40, 60-857 Poznań

2. Poznań ul. Matyi 2, 61-586 Poznań (Galeria Avenida)

3. Swarzędz ul. Polna 23, 62-020 Swarzędz

4. Poznań ul. Warszawska 246A, 61-055 Poznań

5. Poznań ul. Ku Cytadeli 2, 61-719 Poznań

6. Poznań ul. Piątkowska 64, 60-651 Poznań

7. Poznań ul. Szymanowskiego 13, 60-685 Poznań

8. Poznań ul. Bobrzańska 19, 61-245 Poznań

9. Poznań ul. Abp. Dymka 212, 61-245 Poznań

10. Plewiska ul. Grunwaldzka 533/541, 62-064 Plewiska

11. Suchy Las ul. Obornicka 127, 62-002 Suchy Las

12. Skórzewo ul. Poznańska 100, 60-185 Skórzewo

W styczniu sklepy będą musiały przyjmować puste butelki

Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra.

Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie (50 gr.) nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie.