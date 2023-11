System kaucyjny w Polsce. Jeden czy więcej operatorów?

W Polsce trudniej niż w innych krajach

System kaucyjny powinien być efektywny. Oznacza to, że powinien osiągnąć odpowiedni poziom zbiórki odpadów. Aby tak się stało, w Polsce trzeba stworzyć znacznie więcej niż w innych krajach punktów, w których można będzie odebrać kaucję. Dlaczego?

- Polska ma dużo bardziej rozdrobnioną strukturę handlu detalicznego w porównaniu do krajów, które już wprowadziły system kaucyjny. Około 40 proc. stanowią sklepy tradycyjne o powierzchni mniejszej niż 200 mkw. To oznacza wysoki udział zbiórki manualnej oraz duże wyzwanie w zachęceniu odpowiednio dużej ilości sklepów do odbioru opakowań – wyjaśnia cytowany przez onet.pl. Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ).

Według PFPŻ, aby osiągnąć w skali kraju wyznaczone poziomy zbiórki, potrzeba ok. 50 tys. takich punktów i ok. 15 tys. automatów. Oznacza to, że koszt budowy systemu oraz koszt jego funkcjonowania będzie znacząco wyższy niż w innych krajach posiadających system lub pracujących nad jego wdrożeniem, w oparciu o jednego operatora.

- Dlatego zależało nam, żeby nie komplikować i tak już trudnej sytuacji oraz nie podwyższać niepotrzebnie kosztów, tylko ustawowo powołać jednego ogólnopolskiego operatora działającego na rzecz wszystkich wprowadzających i będącego wiarygodnym i efektywnym, bo gwarantującym efektywność odbioru i rozliczeń dla handlu, jak również generującym duże strumienie surowca dla branży recyklingowej – komentuje Andrzej Gantner.

Dwóch lub więcej operatorów

Projekt, nad którym trwają prace w Polsce, przewiduje wprowadzenie systemu kaucyjnego obejmującego opakowania z tworzyw sztucznych po napojach. Ważnym więc elementem będzie rodzaj butelek, które będą podlegały wymianie za kaucję. Zwrotowi będą podlegać butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów, butelki szklane wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o maksymalnej objętości 1 litra – czytamy na stronie PwC.

Ustawa dopuszcza możliwość dwóch lub więcej operatorów prowadzących odrębne systemy kaucyjne. Podmioty te byłyby zobowiązane do ustalenia między sobą warunków rozliczania pobranej i zwróconej kaucji oraz rozliczania i wymiany zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy o powierzchni powyżej 200 mkw. będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania, a pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

W Europie z systemu kaucyjnego korzysta 133 mln ludzi, czyli nieco ponad jedna czwarta populacji. Funkcjonuje on m.in. w takich krajach, jak: Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Islandia, Norwegia, Słowacja, Szwecja, Litwa oraz w Niemczech, gdzie zwrot jest na poziomie 97%.