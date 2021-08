Sytuacja w handlu detalicznym: Przybywa piekarni i warzywniaków

Proces kurczenia się liczby sklepów na polskim rynku wyhamowuje od 2017 r. Fot. Shutterstock

Na koniec lipca 2021 roku w Polsce działało nieco ponad 376 tys. punktów handlu detalicznego. Przybywa sklepów z odzieżą, a znikają apteki. W wielu segmentach detalicznej sprzedaży kryzys związany ze światową pandemią COVID-19 dopiero zacznie zbierać swoje żniwo – wynika z danych Dun & Bradstreet.

Wzrost liczby sklepów zanotowano w branży sprzedaży pieczywa, owoców i warzyw, a także wyrobów medycznych.

Likwidacje hamują...

Przywoływane dane jasno udowadniają, że proces kurczenia się liczby sklepów na polskim rynku wyhamowuje. Nie jest to zjawisko nowe, a wyraźnie rysujące się w kilku ostatnich latach.

W Polsce według szacunków na koniec lipca 2021 roku działało 376 tys. punktów sprzedaży detalicznej. W porównaniu do końca 2020 roku liczba ta właściwie nie uległa zmianie. Co pokazuje po pierwsze, że pandemia COVID-19 na polskim handlu nie pozostawiła trwałego i negatywnego śladu i po drugie można mówić o swoistego rodzaju stabilizacji. Przy czym, nie zawsze z taką sytuacją mieliśmy do czynienia.

Jeszcze w 2009 rok w Polsce aktywnie funkcjonowało blisko 459 tys. punktów sprzedaży detalicznej wobec 376 tys. na koniec lipca 2021 roku. Oznacza to, że tylko w ostatnich dziesięciu latach z polskiego rynku zniknęło niemal 85 tys. punktów, a rynek handlu detalicznego skurczył się o 22 proc. Trend ten powoli zaczął hamować w 2017 i 2018 roku.

W ostatnich siedmiu miesiącach najczęściej likwidowane były sklepy z artykułami biurowymi i piśmienniczymi. Liczba papeterii spadła od grudnia 2020 z poziomu 5,2 tys. do 5 tys. na koniec lipca 2021 roku. Co oznacza ponad 2 proc. spadek. Blisko 1 proc. notuje także branża z artykułami używanymi, sprzedaży obuwia i galanterii, a także tytoniu i sklepów mięsnych.

Jednocześnie wzrost liczby sklepów zanotowano w branży sprzedaży pieczywa, owoców i warzyw, a także wyrobów medycznych. Liczba piekarni wzrosła w pierwszych siedmiu miesięcy o 2 proc., podobnie jak liczba sklepów z wyrobami medycznymi i ortopedycznymi. Natomiast o blisko 1,4 proc. wzrósł rynek punktów sprzedaży owoców i warzyw.

...ale wzrasta liczba zawieszonej działalności

Od stycznia do końca lipca 2021 roku zawieszono działalność ponad 4 tys. sklepów. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost zawieszonych działalności o blisko 16 proc.